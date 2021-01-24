Охота на Большунова: Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти завершился скандалом

Российский спортсмен вспылил и махнул палкой в сторону финна, с которым сражался за серебро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что случилось на финише эстафетной гонки, повергло в шок всех любителей лыжных гонок. Лидера нашей сборной Александра Большунова на финишной прямой подрезал финский лыжник, с которым они сражались за серебро. Большунов вспылил и махнул палкой в сторону финна еще на дистанции. А потом явно сознательно врезался в горячего финского парня уже после финишной черты, после чего финский гонщик упал.

До драки дело не дошло, но через несколько минут судейская коллегия дисквалифицировала первую сборную России. Президент федерации Елена Вяльбе тут же подала протест на действия финского лыжника. Но результаты - третье место сборной РФ - оставили в силе, а Большунова дисквалифицирован за неспортивное поведение... На сколько?

Мы, конечно, не оправдываем поведения нашего лыжника. Но то, что на Большунова идет целенаправленная охота, это очевидно. Александр в прошлом году впервые в российской истории выиграл Кубок мира. А в этом розыгрыше и вовсе, после победы в «Тур де Ски», засветил огромный отрыв общем зачете. Законными методами остановить Большунова скандинавам уже не представляется возможными, и вот они пошли на различные хитрости и подлости.

К примеру, накануне норвежцы буквально завалили Большунова в скиатлоне. Причем сделали это очень технично, в «слепой» зоне, где нет видеокамер.

«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а остальные убежали — без шансов. Это не специально, но они могут все это продумать заранее», - прокомментировал эпизод Большунов.

И вот новая атака на нашего лидера. Жаль только, что Саша не сдержался…

Однажды похожая ситуация уже была, когда на финише Устюгов трепал по щекам норвежца Клебо. Но Сергей тогда совладал с эмоциями и его дисквалифицировать не стали.

Напомним, что в конце февраля в Оберсдорфе пройдет чемпионат мира, где Большунов считается одним из главных фаворитов. Но в какой форме Саша подойдет к мировому первенству, если он продолжит реагировать на провокации соперников и выплескивать эмоции на двух ближайших этапа Кубка мира?

Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. Лахти (Финляндия), 24 января

Мужчины:

Эстафета 4х7,5 км.

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сюр Рёте, Симен Крюгер) – 1:07.56,8.

2. Финляндия (Пертю Хиваринен, Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Йони Мяки) – отставание 40,9.

3. Россия (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) – + 1.07,

.... Россия (Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов, Александр Большунов) дисквалифицирована.