Анекдоты: Кто не успел жениться в этом году - поспешите! Только в этом году свадьба без гостей

Самый лучший способ создать малый бизнес: купи большой и наберись терпения…

* * *

- Дорогой, прости, я вчера тебя обидела. Две бутылки пива загладят мою вину?

- Ящик водки!

- Ох ты, посмотрите, блин, какой ранимый!

* * *

Первых 10 слов, которые я говорю, проснувшись утром в понедельник до чашечки кофе, нет ни в одном словаре мира.

* * *

- Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.

- На которой из трех?

- На любой...

* * *

- А ты знаешь, что полное имя Пабло Пикассо звучит как Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.

- Представляю, как его проклинал старшина на вечерней поверке.

* * *

Школа - это место, где учащиеся мешают педагогам писать отчеты.

* * *

А ведь раньше, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок.

* * *

У колдуньи.

- А можно вот этих двоих мужчин приворожить?

- А зачем двоих?

- Да вы ворожите, я потом разберусь.

* * *

Все охранники в торговых центрах всегда грустные.

Мне кажется, они - это мужья, которые ждали жен возле магазина и их не забрали.

* * *

- Правда, что ты выдал дочь за своего кассира?

- Чистая правда.

- Но ведь ты же ему не доверял.

- Я и сейчас не доверяю. Но теперь украденные у меня деньги будут оставаться в семье.

* * *

«Врачи вынесли жестокий приговор - шизофрения. Но я до сих пор не могу поверить, что этот милый пушистый зверек - лишь плод моего больного воображения».

Из воспоминаний крокодила Гены.

* * *

В своей жизни настоящий мужчина должен сделать три вещи.

Все остальное должна делать женщина.

* * *

Когда под окнами расположилась стройка, я понял, что мат - это не просто набор крепких выражений, а полноценное орудие труда.

* * *

- Доктор, а без операции никак обойтись нельзя?

- Никак, больной, мне деньги очень нужны.