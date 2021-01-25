Анекдоты: Кто не успел жениться в этом году - поспешите! Только в этом году свадьба без гостей

Самый лучший способ создать малый бизнес: купи большой и наберись терпения…
* * *
- Дорогой, прости, я вчера тебя обидела. Две бутылки пива загладят мою вину?
- Ящик водки!
- Ох ты, посмотрите, блин, какой ранимый!
* * *
Первых 10 слов, которые я говорю, проснувшись утром в понедельник до чашечки кофе, нет ни в одном словаре мира.
* * *
- Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.
- На которой из трех?
- На любой...
* * *
- А ты знаешь, что полное имя Пабло Пикассо звучит как Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.
- Представляю, как его проклинал старшина на вечерней поверке.
* * *
Школа - это место, где учащиеся мешают педагогам писать отчеты.
* * *
А ведь раньше, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок.
* * *
У колдуньи.
- А можно вот этих двоих мужчин приворожить?
- А зачем двоих?
- Да вы ворожите, я потом разберусь.
* * *
Все охранники в торговых центрах всегда грустные.
Мне кажется, они - это мужья, которые ждали жен возле магазина и их не забрали.
* * *
- Правда, что ты выдал дочь за своего кассира?
- Чистая правда.
- Но ведь ты же ему не доверял.
- Я и сейчас не доверяю. Но теперь украденные у меня деньги будут оставаться в семье.
* * *
«Врачи вынесли жестокий приговор - шизофрения. Но я до сих пор не могу поверить, что этот милый пушистый зверек - лишь плод моего больного воображения».
Из воспоминаний крокодила Гены.
* * *
В своей жизни настоящий мужчина должен сделать три вещи.
Все остальное должна делать женщина.
* * *
Когда под окнами расположилась стройка, я понял, что мат - это не просто набор крепких выражений, а полноценное орудие труда.
* * *
- Доктор, а без операции никак обойтись нельзя?
- Никак, больной, мне деньги очень нужны.