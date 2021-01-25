"Был в агонии, бегал, наливал, пил": Алексея Панина взбесили откровения о его запое на похоронах матери

Алексей Панин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алексей Панин снова в центре скандала. На этот раз поводом стали откровения актера светским хроникерам. Он рассказал, что ушел в запой, узнав о смерти мамы. Теперь же артист возмущен тем, что ушлые репортеры выставили его в таком виде. И даже записал гневное видео, где в нецензурной форме, прямо при несовершеннолетней дочке Нюсе, сказал все, что думает не только о светских хроникерах, но и о коллегах-артистах.

Алексей Панин закатил скандал после того, как достоянием общественности стали нелицеприятные подробности его жизни. Скандально известный актер вернулся из Испании в Россию на похороны матери. Татьяна Власова скончалось от осложнений после коронавируса. Артист не скрывал, что справлялся с горем с рюмкой в руке. Он пил водку две недели - с того момента, как стало известно о кончине близкого человека.

"Я в первый день был в агонии, бегал, наливал, пил. Второй день я не помню вообще, он стерт", - откровенничал актер на видео, показанном в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Панин признался, что не находил себе места. Он планировал приехать к своей маме с дочкой Нюсей на новогодние каникулы и с семьей отметить Рождество, но опоздал и даже не успел попрощаться с мамой. 3 января родительницу Алексея забрали в больницу с 25% поражением легких, а 5 января она скончалась. "Я виню себя в том, что был в Испании. Будь я в Москве, я был бы рядом", - убивался он.

Панин не помнит, как летел в Россию, кто положил его под капельницу и почему похоронами его мамы занимался не он, а чужой человек Никита Джигурда. "Мне звонили и спрашивали: что делать, как хоронить? А я в какой-то момент сказал: позвоните Джигурде", - поведал артист.

Очнулся Панин ненадолго только на кладбище, где выяснилось, что к погребальной церемонии ничего не готово. Могилу удалось выкопать с четвертой попытки. Артист считает, что это знак. "Не хочет она, наверное, уходить, хочет, чтобы мы побыли с ней подольше", - сказал он. Помянули родительницу узким семейным кругом.

Сразу после похорон Панин улетел в Испанию, чтобы через шесть месяцев вернуться в Россию за наследством. "Я буду счастливым обладателем маминой старушки-машинки, дома в деревне и двухкомнатной квартиры в районе Коньково", - признался артист.

Поведение Панина на похоронах шокировало звезд. "Я не могу понять! Мужчина, умерла мать, а он бухает, ему все по фигу, чужому человеку передал! Что это - позвоните Джигурде! Кто-нибудь похоронит мать! Как можно быть таким аморальным человеком! Отвратительно просто", - возмутилась актриса Эвелина Бледанс.

На шоу появилась и новая жена Панина. Она рассказала о том, как артист справляется со своим горем. "Конечно, он очень переживает, он был очень близок с мамой. Мама его поддерживала всегда и во всем, она очень много для него сделала. Мы поженились совсем недавно, расписались 2 декабря", - огорошила всех Ева Тарлакян.

Она не побоялась связать свою судьбу с Алексеем, несмотря на все скандалы. "Мы пока не живем вместе в Испании, потому что сейчас уехать не так просто. Мы жили постоянно вместе в Москве", - добавила новоявленная супруга.

В ответ Бледанс сказала: "Вы смелая девушка. Я не знаю, что нужно иметь в голове, чтобы связать свою жизнь с таким человеком. Он же выставил напоказ все, что можно. Я когда вижу его лицо, я сразу вспоминаю все скандальные истории и эти пошлые картинки".

Ева парировала. Она считает любимого харизматичным и открытым мужчиной. Избранница актера уверяет, что Панин, каким его себе представляют после роликов в Интернете, и человек, которого знает она, - совершенно разные люди.

Собственно все эти откровения и взбесили Алексея. "Мы посмотрели сейчас программу «Звезды сошлись». Очень хочется поорать, очень хочется поерничать. Нюся чуть не заплакала. Вырезано все. Я 40 минут рассказывал о моей маме. Вырезано все, перевернуто. Я был на похоронах своей мамы", - заявил Панин.

А потом набросился на звездных коллег. Он стал ругаться матом прямо при дочке. Девочка пыталась успокоить отца. Но Панин не реагировал и пообещал ... (плюнуть) в лицо Бледанс. А потом настолько оскорбительно высказался в адрес Елены Старостиной, что невозможно подобрать цензурные слова.