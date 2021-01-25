COVID-19: в Нидерландах впервые после войны введен комендантский час, Израиль герметично закрылся, а в Мексике заболел президент

Вакцинация от коронавируса в Израиле. Фото: REUTERS

Власти Нидерландов приняли решение ввести на территории страны комендантский час. Гражданам запрещено покидать дома с девяти часов вечера до половины пятого утра. Нарушителям придется заплатить штраф в размере €95 (более 8,5 тысячи рублей). Такие ограничения будут действовать впервые со времен Второй мировой войны, а исключение делается только для владельцев собак.

В ответ на жесткие меры граждане Нидерландов вышли на улицы. Полиция с несогласными не церемонилась – по всей стране задержали более двух десятков активистов, а количество выписанных штрафов превысило 3,5 тысячи. Кроме того, правоохранители разогнали нелегальную вечеринку, на которой присутствовало свыше 100 человек.

В Израиле приостановлено международное авиасообщение. Более того, власти объявили, что аэропорт им. Бен Гуриона в Тель-Авиве останется герметично закрытым как минимум на неделю. Впервые в своей истории Израиль перестанет принимать репатриантов и закроет свои воздушные ворота для соотечественников, находящихся сейчас за границей.

Швеция, признавшая ранее, что мягкие меры борьбы с распространением коронавируса оказались неэффективными, закрыла границу с Норвегией, в которой выявлен «британский» штамм COVID-19. Таким образом власти страны пытаются ограничить шоп-туризм на границе двух стран и уберечь своих граждан от новой мутации вируса.

Франция ввела требования, согласно которым все лица, прибывающие на территорию страны морским или воздушным транспортом, обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, полученный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Коронавирусом заразился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. На своей странице Twitter 67-летний политик сообщил, что симптомы болезни у него легкие, он уже приступил к лечению и относится к ситуации оптимистично.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, количество заражений коронавирусом в мире превысило 99 миллионов, жертвами болезни стали более 2,1 миллиона человек. На первом месте по распространению опасной инфекции находятся США с более чем 25 миллионами случаев болезни и свыше 419 тысяч смертей, на втором – Индия (более 10,6 миллионов случаев болезни и свыше 153 тысяч летальных исходов), на третьем – Бразилия (8,8 миллиона и 217 тысяч соответственно).

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