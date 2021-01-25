Студенты ищут работу: согласны на официанта или баристу, а самую большую зарплату хотят на Чукотке

Большинство (87%) студентов готовы работать полный день.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ко дню российского студенчества — Татьянин день, 25 января — служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru подготовила исследование: где будущие специалисты готовы работать, пока учатся, на какую зарплату и условия труда рассчитывают.
Чаще всего в 2020 году студенты хотели бы трудоустроиться все-таки как специалисты, хотя и начинающие (11%). Другие популярные должности — продавец-консультант (4,3%), администратор (4,2%), менеджер по работе с клиентами (2,1%). Многие согласны потрудиться официантом (1%) и баристой (0,5%).
Зарплату молодые люди хотели бы видеть в среднем по стране на уровне от 21 600 до 37 000 рублей. Самые высокие запросы — далеко не у московских студентов. А у чукотских — в среднем 70 000 рублей. А также из Магаданской, Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономно округа (50 000 рублей). У московских учащихся — 45 000 рублей.
Большинство (87%) студентов готовы работать полный день, треть (31%) ищет частичную занятость. Около 2% молодых людей хотели бы заняться волонтерством.
(в % от общего числа соискателей)
Начало карьеры (18%)
Наука, образование (11%)
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (10%)
Искусство, развлечения, масс-медиа (9%)
Туризм, гостиницы, рестораны (8%)
Маркетинг, реклама, PR (7%)
Консультирование (7%)
Добыча сырья (6%)
Административный персонал (6%)
Продажи (6%)
(По данным hh.ru)
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