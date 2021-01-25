Студенты ищут работу: согласны на официанта или баристу, а самую большую зарплату хотят на Чукотке

Большинство (87%) студентов готовы работать полный день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ко дню российского студенчества — Татьянин день, 25 января — служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru подготовила исследование: где будущие специалисты готовы работать, пока учатся, на какую зарплату и условия труда рассчитывают.

Чаще всего в 2020 году студенты хотели бы трудоустроиться все-таки как специалисты, хотя и начинающие (11%). Другие популярные должности — продавец-консультант (4,3%), администратор (4,2%), менеджер по работе с клиентами (2,1%). Многие согласны потрудиться официантом (1%) и баристой (0,5%).

Зарплату молодые люди хотели бы видеть в среднем по стране на уровне от 21 600 до 37 000 рублей. Самые высокие запросы — далеко не у московских студентов. А у чукотских — в среднем 70 000 рублей. А также из Магаданской, Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономно округа (50 000 рублей). У московских учащихся — 45 000 рублей.

Большинство (87%) студентов готовы работать полный день, треть (31%) ищет частичную занятость. Около 2% молодых людей хотели бы заняться волонтерством.

Топ-10 сфер с самой большой долей студенческих резюме

(в % от общего числа соискателей)

Начало карьеры (18%)

Наука, образование (11%)

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (10%)

Искусство, развлечения, масс-медиа (9%)

Туризм, гостиницы, рестораны (8%)

Маркетинг, реклама, PR (7%)

Консультирование (7%)

Добыча сырья (6%)

Административный персонал (6%)

Продажи (6%)

(По данным hh.ru)

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