Сколько денег россиянам надо для счастья, выяснили эксперты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднестатистическому жителю России для счастья необходимо около 166 тысяч рублей в месяц. При этом после новогодних каникул в этом году счастье в стране подорожало: весной россиянам хватало 155 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые есть в распоряжении сайта kp.ru.

Мужчины оказались требовательнее женщин: их запросы оказались выше на 28 процентов (187 и 146 тысяч рублей соответственно). Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тысяч рублей у молодых людей в возрасте до 24 лет и 190 тысяч рублей у жителей России старше 45 лет.

Самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у жителей Москвы – им для счастья ежемесячно нужны 220 тысяч рублей. Во Владивостоке – 200 тысяч.

На третьем месте оказался Ростов-на-Дону, жители которого оценили свое счастье в 190 тысяч рублей. Среднестатистическому жителю Санкт-Петербурга в месяц нужны 176 тысяч, а самые скромные запросы оказались у жителей Оренбурга - 124 тысячи рублей.

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