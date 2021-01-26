Встать после травмы позвоночника помог экстрим: Максим Пономарев из Петербурга сделал из людей с инвалидностью вейкбордистов

Максим помогает людям с инвалидностью освоить вейкборд

Когда людей с инвалидностью приглашают заняться адаптивной физкультурой, они ожидают что-то вроде очень и очень умеренных тренировок в зале: руки вверх, наклоны головы, для самых активных килограммовые гантели…

Максим Пономарев из Санкт-Петербурга же предлагает совершенно другую адаптацию – вейкборд. Это экстремальный вид спорта, включающий в себя акробатику, прыжки, элементы водного слалома. Потому что вот таких эмоций как раз и не хватает людям, оказавшимся в инвалидном кресле.

Семь лет назад Максим и сам оказался «на колесах», поэтому знает, каково это, когда в один миг рушатся все твои планы, и кажется, что впереди мир не больше размеров собственной комнаты.

Семь лет назад Максим и сам проходил реабилитацию после травмы позвоночника Фото: из личного архива

— Мы с друзьями поехали в отпуск, там произошел несчастный случай – я получил травму позвоночника, — рассказал порталу «Открытые НКО» Максим Пономарёв. – Врачи пытались успокоить, говорили, что нужна долгая реабилитация, курсы восстановления и я, возможно, смогу снова ходить. Но, выходя из палаты, моим близким они говорили совершенно другие вещи – никто не давал гарантию, что с такой травмой мне удастся встать на ноги.

Из больницы Максим выезжал с полным комплектом: инвалидная коляска и ходунки. Друзья и семья поддерживали на всех этапах, но вначале хотелось только отмотать время назад, чтобы вернуть прежнюю жизнь, где есть работа (Максим трудился в строительной отрасли), а после работы был спорт. Вейкбордом он увлекся в 2012 году, когда в России вообще про этот экстремальный вид спорта знали не многие. Все началось с того, что увидел ролик в Интернете, решил попробовать и завертелось. Но травма позвоночника поставила крест на тренировках. Так он считал первое время. А потом понял, что невозможно помогать тому, кто этого не хочет. Важно самому захотеть измениться, и тогда найдутся нужные люди, нужные условия и обстоятельства. И он захотел вновь испытать те эмоции, что испытывал, вставая на доску. Помогла помощь близких, врачей, занятия в бассейне.

Название проекта Step to wake значит «Шаг к пробуждению», но есть и еще одно значение – «шаг к вейку» Фото: из личного архива

— Ребята, у которых занимался на вейке, предложили мне дополнительную реабилитацию. Управлять лебедкой, на которой занимаются спортсмены. Я приходил каждый день. Занимался сам. Зарядка, курс АФК… Первые шаги я сделал на вейкскейте, это доска, но без креплений, чтобы избежать возможных травм, — рассказал Максим Пономарёв.

Максим увлекся вейкбордом в 2012 году, когда в России вообще про этот экстремальный вид спорта знали не многие Фото: из личного архива

А однажды наткнулся в Интернете на ролик с участием итальянского вейкбордиста Эммануэля Пагнини. Спортсмен с инвалидностью выполнял на доске невероятные трюки, глядя на такого человека, язык не повернется сказать, что у него в чем-то ограничены возможности.

— Так появилась идея проекта. Во время реабилитации я познакомился со многими ребятами, у которых были те или иные травмы и заболевания. И я знаю, что жизнь людей с инвалидностью – это много запретов и каких-то условностей, выходит так, что человек отказывается даже от элементарных развлечений вроде похода в кино или прогулки в парке. Но так быть не должно. Мы с друзьями захотели сломать этот барьер, подарить эмоции, которые испытываешь, занимаясь вейкбордом. Первый год нашего проекта «Шаг к пробуждению» мы буквально нащупывали почву: вели соцсети и хотели просто узнать, сколько людей, готовых заняться этим адаптивным спортом. Таких оказалось очень много, — объяснил наш собеседник.

Сейчас в команде семь городов Фото: Step2wake — группа ВКонтакте

Первая команда «Step to wake» появилась в Санкт-Петербурге. Затем спортсмены, как общественная организация, выиграли два президентских гранта и смогли открыть «филиалы» в других городах. На самом деле Максим не считает их филиалами, объясняя – все спортсмены вейкбордисты единая команда. Сейчас в этой команде семь городов: Санкт-Петербург, Псков, Москва, Липецк, Калуга, Сочи и Севастополь. На средства гранта закупили оборудование, гидрокостюмы, шлемы, то без чего тренировки невозможны и передали это в региональные команды.

Для занятий адаптивным вейкбордом требуется специальное оборудование Фото: Step2wake — группа ВКонтакте

— Мы стараемся выезжать в города, куда нас приглашают спортсмены: даем мастер-классы, поставляем оборудование, — объясняет Максим Пономарёв. – С оборудованием у нас отдельная история. Профессиональная конструкция для вейка стоит очень дорого, порядка 3,5 тысяч долларов. Поэтому мы начали с того, что сами сделали крепление, где может сидеть спортсмен. Первая конструкция была тяжелая и громоздкая. Сделали ее из стальных прутьев. А потом наши спортсмены стали экспериментировать в гаражах: снабдили конструкцию системой амортизации, чтобы компенсировать возникающую нагрузку позвоночник. У нас появилось такое крепление из алюминия, потом выбрали более прочный металл – титан. Правда, благодаря неравнодушным людям одно профессиональное оборудование, привезенное из за границы, у нас появилось.

"Для меня каждая история человека из команды – история победителя", — говорит Максим Фото: Step2wake — группа ВКонтакте

В планах команды спортсменов открыть занятия для детей с инвалидностью – для этого нужно в первую очередь создать конструкции с меньшим по размеру сиденьем, чем для взрослых. Но в первом конкурсе президентских грантов 2021 года проект «Step to wake» не выиграл, однако это не отменило планы сообщества вейкбордистов.

— При поддержке грантов или своими силами, но мы будем продолжать. Задача на ближайшее будущее – создать два направления: для любителей, чтобы дать возможность заниматься инклюзивным экстремальным спортом в команде классных ребят. Вообще – адаптивный вейкорд, хоть и адаптивный, хоть и для людей с особенностями здоровья, но это спорт. А значит, возможность держать себя в хорошей физической форме. Даже сидя в специальном кресле, установленном на вейке, работают все группы мышц, даже ноги! Второе направление – профессиональное. Некоторые вейкбордисты достигли за пять лет такого уровня, что нам есть чем удивить команды на международных соревнованиях.

Максим мечтает, что в будущем вейкбордистов в команде станет больше, а сам адаптивный вид спорта даст толчок к развитию туризма Фото: Step2wake — группа ВКонтакте

А еще Максим мечтает, что в будущем вейкбордистов в команде станет больше, а сам адаптивный вид спорта даст толчок к развитию туризма. Ведь это как раз то направление, где самое интересное – менять локации для занятий, приехать в новый бассейн или пруд, где созданы условия для вейкборда, познакомиться с единомышленниками, обмениваться опытом.

— Для меня каждая история человека из команды – история победителя, — говорит Максим. — Я горжусь их успехами, первой попыткой прокатиться на вейке, каждым новым выполненным трюком, желанием тренироваться, несмотря на погоду, настроение и обстоятельства. Ребята из команды step2wake — сильные, смелые, упертые, талантливые. Они такие, в первую очередь, потому, что они сами решили быть такими.