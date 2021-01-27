Наследство Бориса Грачевского: третья жена воевать за капиталы не собирается

Младшему сыну покойного Грачевского Филиппу еще нет и года. Он - главный наследник режиссера.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
71-летний Борис Грачевский умер 14 января от коронавируса. Режиссер говорил, что сумел вылечиться от рака, перенеся химиотерапию. Но его подруга рассказала «КП», что на самом деле он ей признавался: каждый день жил как последний, готовый, что «рвануть» может в любой момент. Вероятно, подорванное здоровье не позволило режиссеру одержать победу над вирусом.
Начиная в советские годы детский киножурнал «Ералаш», Грачевский со временем превратил проект в успешную, прибыльную бизнес-империю. Как человек харизматичный, он сумел раскрутить и свое детище, и себя. Не артист, а считался звездой, узнаваемой медийной персоной. Был контактным, умело заводил связи и всегда шел в ногу со временем. При этом фигура экзальтированная и противоречивая. Многие осуждали его бурную личную жизнь. А он в это время жил на полную катушку.
С первой женой Галиной худрук прожил 35 лет. Фото: Наталья ЛОГИНОВА/PhotoXPress
О своем 35-летнем браке с первой женой Галей худрук вспоминал тепло.
- Первый раз я женился очень рано, в 21 год, - рассказывал Грачевский в интервью «КП». - Галя могла бы сделать мощную карьеру ученого - прикладного математика. Она написала кандидатскую диссертацию, но не стала ее защищать. Окунулась с головой в дом. Я тогда ничего не зарабатывал и был всем должен. С трудом наскреб на квартиру.
- «Ералаш» разве не кормил?
- Ничего он не приносил, никаких денег долгие годы. Это уже после перестройки, когда появились кооперативы, и я стал ездить выступать за нормальные деньги, начались заработки.
Лет пятнадцать мы жили счастливо. Потом сын Максим встал на ноги, мы купили ему соседнюю квартиру и из трех сделали одну с роскошным евроремонтом. Потом построили второй дом на даче. Но как только дочка выросла, жена заскучала, ей стало неинтересно все, что я делаю. И все в семье стало валиться. Я приходил после улыбок и автографов, и дома меня встречало полное безразличие. В какой-то момент я вдруг понял: сколько мне еще осталось - мне уже 55, и почему я должен так жить? Я встал и ушел. Все оставил жене.
Взрослая дочь не простила отца и прекратила с ним общаться. «Это моя боль», - говорил Грачевский. Дочь не позвонила, даже когда он заболел раком.
Вторая жена мэтра - танцовщица Анна Панасенко, мать его дочки Василисы.
Оставив семью, Грачевский дважды женился на молоденьких «акулках», как называли его жен.
Второй супругой мэтра стала молодая танцовщица из Харькова Анна Панасенко. Они познакомились в ГУМе на показе фильма «Стиляги». Анна родила Грачевскому дочь Василису, которой сейчас восемь лет. Борис Юрьевич признавался, что она его предала, - заподозрил в измене. «Хорошо, что предала меня сейчас, а не когда стану совсем старым и немощным», - мрачно констатировал он на второй день после развода. Купил ей трехкомнатную квартиру в Царицыне стоимостью 7,7 млн рублей. Сетовал, что пришлось влезать в долги, взял кредит. Но не жаловался: «Это же ради дочери. Когда ее вижу, сердце сжимается. Очень жаль, что будет расти в неполной семье, - но это вина не моя».
Грачевский выплачивал Анне алименты, с его слов, в размере 80 тысяч рублей ежемесячно, на содержание ребенка. Плюс бывшей достался автомобиль Mazda 3. Грачевский отмечал, что отношения с Анной натянутые, но поддерживал с ней общение ради общей дочери.
Третья (и последняя) жена Екатерина Белоцерковская.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
С третьей женой Екатериной Белоцерковской Грачевский познакомился на съемках сериала «Между нот, или Тантрическая симфония». Катя играла небольшую роль певицы в ресторане. Тогда романа не возникло - Борис Юрьевич еще был женат на Анне. Закрутилось уже после его развода, на одном из кинофестивалей. Друзья предостерегали: будь осторожен, вдруг и она обманет. Но Грачевский утверждал: счастлив, что обрел любящую душу. Екатерина моложе продюсера на 35 лет. В апреле 2020-го у пары родился сын Филипп.
- Катюша (Белоцерковская, вдова. - Ред.) за наследство воевать не намерена, в ее планах - восстановить силы после трагедии, воспитывать сына достойным человеком, собрать творческое наследие Бориса Юрьевича, возможно, создать музей его памяти, - рассказали «КП» близкие друзья Бориса Грачевского, вхожие в его дом и хорошо знакомые с последней супругой. - Она нежно и трогательно заботилась о нем, как никто. На похоронах мужа Екатерина рыдала в голос и до сих пор не может прийти в себя.
Восьмилетняя Василиса растет копией папы. Фото: boris_grachevsky_/Instagram
- У Грачевского основных наследников (по завещанию) двое - вдова и сын. Но вторая супруга Анна может оспорить документ, - рассказала «КП» адвокат Юлия Вербицкая-Линник. - Ведь несовершеннолетняя дочь Василиса имеет право на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от содержания завещания - не менее половины доли, которая причиталась бы ей по закону. Взрослые дети не имеют права на обязательные доли в наследстве и при отсутствии их имен в завещании не получают ничего. По моему личному опыту, лучший способ - соглашение о разделе имущества, подписанное у нотариуса, или - в случае, если развязывается судебная война, - мировое соглашение. Если наследники мудрые люди и у них отсутствуют внутренние неразрешимые противоречия, вопрос с наследством будет решен по истечении шести месяцев.
Сегодня законные наследники шоумена - последняя жена Екатерина (вдова) и их общий 9-месячный сын Филипп, 8-летняя Василиса, а также взрослые дети - 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от первого брака).
Из наследства у Грачевского осталась одна квартира площадью 100 кв. м в доме по улице Гиляровского в центре Москвы (там же, где была квартира Абдулова) стоимостью порядка 50 млн рублей. Также режиссер владел загородным домом в закрытом поселке на Новорижском шоссе площадью 300 кв. м. Стоимость двухэтажного деревянного коттеджа оценивается в 50 млн рублей.
По словам друзей режиссера, он написал завещание, в котором все имущество оставляет последней жене и младшему сыну. Грачевский считал, что другим детям он уже все дал. Однако, как предрекают юристы, несовершеннолетняя дочка от второго брака Василиса может получить обязательную долю в наследстве, вне зависимости от завещания, и ее мама Анна может через суд отстоять эту долю.
К тому же эксперты считают, что самое главное в наследстве - это авторские права на «Ералаш». На них вторая жена тоже может претендовать, поскольку у нее растет несовершеннолетняя дочь.
Компания «Ералаш» сняла сотни фильмов, которые регулярно показываются, и с каждого показа правообладателям положены авторские отчисления. Грачевскому принадлежало 49,99% в ООО «Ералаш». В открытых источниках сообщается, что в 2019-м компания принесла своим хозяевам 106 млн рублей дохода. Также Грачевский в доле с компаньоном владел ООО «Продюсерский центр «Ералаш», доход этой компании - 35,6 млн рублей за 2019 год.
Продюсерский центр имеет по всей России свои детские платные студии актерского мастерства. В Москве на Киностудии им. Горького офисы «Ералаша» занимают весь этаж.
- Средняя сумма дохода «Ералаша» - порядка 100 миллионов рублей в год. Но это в хорошие времена, - говорит знакомый Грачевского. - После кризисного 2014-го рынок рекламы просел, федеральные каналы «Ералаш» не показывали - цифра стала втрое меньше. Грачевский успел создать сеть школ-студий в крупных городах России. Пандемия подкосила детское дополнительное образование, но оно восстанавливается. Услуга востребована, и если найдется грамотный управляющий, сеть будет приносить доход.