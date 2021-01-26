Благодаря вакцинации в 2021 году будут восстановлены возможности проведения конгрессно-выставочных мероприятий

Советник президента РФ Антон Кобяков

Проведение форумов, выставок, конференций, деловых мероприятий, а также других проектов потребует массовой вакцинации потенциальных участников и соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора РФ.

Советник Президента России Антон Кобяков рассказал о возможностях проведения масштабных деловых мероприятий в России в 2021 году.

«Массовая вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочную индустрию и постепенно выйти из кризиса 2020 года. В новом году необходимо обратить особое внимание на рекомендации Роспотребнадзора при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, которые разработаны вместе со специалистами Фонда Росконгресс в ноябре прошлого года. Необходимо укреплять деловую активность, налаживать взаимодействие бизнеса из разных стран и регионов, привлекать к участию в мероприятиях ключевых экспертов. Оргкомитеты могут обеспечить безопасную среду для участников и посетителей – от профилактики до дезинфекции. В свою очередь, потенциальным участникам необходимо проявить ответственное отношение к здоровью. Считаю, что сегодня важно вакцинироваться», – отметил Антон Кобяков.

В Фонде Росконгресс поддерживают идею массовой вакцинации против COVID-19, которая дает безграничные возможности для всего населения общими усилиями сформировать коллективный иммунитет.

В ноябре 2020 года Фонд Росконгресс и Роспотребнадзор подписали соглашение о взаимодействии. Подписи на документе поставили руководитель Роспотребнадзора России – главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Организации договорились о совместной работе против распространения новой коронавирусной инфекции в рамках конгрессной и выставочной деятельности. Согласно документу, Фонд Росконгресс начал осуществлять подбор площадок проведения конгрессных и выставочных мероприятий в российских городах, консультировать собственников и персонал площадок по вопросам организации и обеспечения выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на всех этапах подготовки и проведения мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, готовить информационные материалы о профилактике распространения вируса.