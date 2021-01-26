О секс-роботах, вирусах-альфонсах и таракане во главе британского правительства: самые интересные книжные новинки

Рассказываем, что можно почитать на досуге Фото: Shutterstock

«Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Столетний юбилей российская Служба внешней разведки отметила в конце прошлого года (она была создана 20 декабря 1920-го). И к этой дате подготовлено уникальное издание - толстая, роскошно иллюстрированная книга, в которой рассказано обо всех ключевых этапах истории СВР. Вначале ее главными противниками были белоэмигранты, которые развернули чрезвычайно активную деятельность в Европе, надеясь уничтожить советскую власть - и в книге рассказано об операциях, которые проводили обе стороны.

Например, о белопартизанской войне с советскими пограничниками в Манчьжурии, или о похищениях генералов Кутепова и Миллера (их организовали в Париже агенты Иностранного отдела ОГПУ, причем во втором случае им помогали завербованные за деньги агенты - генерал Скоблин и его супруга, звезда эстрады Надежда Плевицкая). В 30-е и, конечно, 40-е разведчиков больше всего волновала Германия, где пришел к власти Гитлер; о деятельности немецкого руководства Кремлю рассказывали, например, агенты из легендарной «Красной капеллы», организации германских антифашистов, или Вилли Леман - «наш человек в гестапо», с большим риском для жизни передававший советским разведчикам информацию о немецких оружейных разработках. Отдельная глава посвящена «Кембриджский пятерке» - британским агентам, передавшим СССР десятки тысяч секретных документов (Ким Филби, самый знаменитый агент из «пятерки», стал легендой и вдохновил Джона Ле Карре на создание его знаменитых шпионских романов).

Ну и, разумеется, почетное место отведено Вильяму Генриховичу Фишеру (Абелю), самому, наверное, знаменитому советскому разведчику в истории, чьи умственные способности американцы оценивали как «близкие к гениальности»… Естественно, в книге собрано неимоверное количество архивных фотографий и уникальных, ранее засекреченных документов (многие из них публикуются впервые).

Дженни Климан

«Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего»

Издательство Individuum

Довольно захватывающая книга о ближайших перспективах человечества в четырех ключевых областях: секс, еда, деторождение и смерть. Британская журналистка Климан попыталась понять, какие инновации нас ждут в ближайшие десятилетия. Она пообщалась с изготовителями секс-кукол (которых разработчики пытаются сделать двигающимися, говорящими - в общем, минимально отличающимися от людей), с создателями искусственного мяса (которое будет полностью веганским, но на вкус как настоящее), с разработчиками «искусственной матки» (в которой детей можно будет выращивать без участия женщины) и с теми, кто вплотную занимается проблемами эвтаназии. Оказалось, человечество все еще не приблизилось к радикальному решению этих вопросов, но попытки идут полным ходом, и, похоже, наши дети и внуки будут жить в удивительном новом мире. Но что насчет нас самих?

Искусственный куриный наггетс, который дали попробовать Климан, на вкус - просто гадость: «текстура у него как у самого третьесортного полуфабриката, который я только могу себе представить. Это куриная каша в хрустящей корочке, утяжеленная каким-то пищевым наполнителем». Секс-роботы, хоть и производятся в немалых количествах, не могут ходить («ходьба - это очень дорого и затратно»), и их «искусственный интеллект» пока сводится к набору заученных фраз. Да и с «биомешками», где пытаются выращивать эмбрионов, пока немало сложностей. Но читать об энтузиастах этих проектов невероятно интересно.

Оксана Феррара

«Больше, чем паста»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Оксана Феррара - специалист по итальянской кухне, звезда Инстаграма (ее @vkusno_ob_italii читает более 265 000 человек) - написала настоящую энциклопедию пасты. То есть того, что у нас многие по привычке называют «макаронами» (хотя maccheroni - только один из десятков разновидностей пасты, существующих в Италии). Она рассказывает о том, чем фузилли отличаются от конкилье, а тортелли - от тортеллини, о том, как правильно выбрать пасту (в хорошей содержание белка должно быть не менее 12%), о том, какая в Италии считается самой лучшей (это Pasta di Gragnano, которую делают из пшеницы, выращенной рядом с городком в 30 километрах от Неаполя). Ну и, конечно, приводит множество рецептов. Например:

Паста алла боскайола («по-лесному»)

1 небольшую луковицу очистить, мелко нарезать и обжарить на оливковом масле. Добавить 200 граммов свиного фарша, обжаривать 2 минуты. Следом добавить 250 граммов мелко нарезанных грибов, готовить на среднем огне около 5 минут. Посыпать мелко нарезаннои петрушкои , добавить 400 граммов томатов в собственном соку и размять их. Посолить, поперчить, накрыть крышкои и тушить на среднем огне 5 минут. Затем снять крышку и готовить еще около 15 минут, за это время соус должен загустеть. Сварить 300 граммов пасты (обычно в этом рецепте используют тальятелле или пенне) до состояния «аль денте» и смешать с соусом. При подаче посыпать тертым сыром.

Екатерина Маслова

«Просто про иммунитет»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Автор книги - не врач (хотя она дипломированный нутрициолог, то есть специалист по правильному питанию). Как ни странно, именно это позволило ей написать самую понятную, популярную (в лучшем смысле слова) книгу про иммунитет. Авторы-врачи зачастую склонны изъясняться сложными терминами, в которых черт ногу сломит - а Екатерина Маслова уже на первых страницах сравнивает вирусы с альфонсами (вроде мопассановского «милого друга»), главная цель которых - попасть внутрь клетки и припеваючи жить за ее счет. А выжав ее до последней капли, бросить, как надоевшую женщину (зачем она теперь нужна, «изнуренная и замученная»?) и переключиться на соседнюю… А работу лейкоцитов она сравнивает, например, с функциями спецназа (так действуют моноциты) или бойцов-камикадзе (нейтрофилы). Вот так, очень ярко и наглядно. И при этом вполне серьезно: чтобы написать эту книгу, Маслова переворошила кучу медицинской литературы, и приводит цитаты авторитетных исследователей.

Эту книгу обязательно стоит прочитать. Во-первых, на дворе пандемия COVID-19. Во-вторых, из интернета и телевизора хлещет слишком много непроверенной, сомнительной информации об иммунитете. А Маслова не только рассказывает о нем все, что должен знать каждый образованный человек, но и предлагает множество простых и действенных советов, как его укрепить.

Йен Макьюэн

«Таракан»

Издательство «Эксмо»

Новая повесть живого классика британской литературы с самого начала напоминает знаменитую новеллу Кафки «Превращение», в которой Грегор Замза просыпается и обнаруживает, что стал насекомым. Правда, тут ситуация обратная: просыпается таракан и обнаруживает, что стал человеком. И не просто человеком, а премьер-министром Великобритании. Более того: почти почти все члены его кабинета тоже оказываются бывшими тараканами, обернувшимися людьми. И все они яростно выступают за новую, совершенно идиотическую политику - «разворотизм»…

Понятно, что эта книга - прежде всего предельно ядовитый фельетон, направленный против Бориса Джонсона и прочих сторонников Brexit. В совсем недавнем интервью Макьюэн сказал: «Наш премьер-министр получил очень хорошее, или, во всяком случае, дорогое образование, и он считает, что должен действовать во многом так же, как действовал бы таракан: быть очень жестким, игнорировать парламент или пытаться его игнорировать, переступать через закон и апеллировать прежде всего к своим верным сторонникам, так же, как Трамп. Выглядит так, словно он полностью отброшен к весьма туповатой форме примитивного популизма».

Олеся Проглядова

«Nomen Nescio» («Имя неизвестно»)

Издательство «Эксмо»

Как мы давно и подозревали, судьбы человечества вершат не люди, а тайное правительство вампиров. Впрочем, они считают это слово слишком вульгарным - предпочитают называть себя Вечными. Самые могущественные из них много веков назад поделили Землю на сферы влияния, и теперь ведут непрекращающуюся борьбу за них. Героиня книги, Эн, состоит на службе у одного из таких «Истинных» - зловещего эрла Годвина. Она - жестокая, лишенная эмоций убийца, не помнящая своего прошлого и даже имени. Впрочем, в какой-то момент ей начинают сниться удивительные сны - и благодаря им вся ее жизнь меняется. Оказывается, что несколько лет назад ею занимался не жестокий эрл, а его сын, утонченный, необыкновенно умный, «царственный», вступивший с отцом в противоборство и заточенный им в тюрьму. Именно воспоминания о нем и попытались стереть. Но он и из тюрьмы проникает в сознание Эн, меняя в ее жизни все: вскоре она будет активно участвовать в операции по его спасению.

На Западе книги для «молодых взрослых» (то есть подростков и читателей, недавно вышедших из школьного возраста) безумно популярны, это целая индустрия - и, наверное, самым известным ее образцом являются «Сумерки». В России жанр вампирского фэнтези для молодого читателя тоже начинает понемногу расцветать. «Номен нескио» - забористая сказка, рассчитанная, правда, не на школьников, а на аудиторию 18+ - в ней хватает секса и насилия. Может, люди постарше и поморщатся («опять вампиры, сколько можно?») Но главного достоинства книги у нее не отнимешь - читается она залпом.