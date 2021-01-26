Идеальная упаковка: заблуждения и реальность

Одной из самых горячо обсуждаемых тем среди специалистов по экологии, представителей бизнеса и потребителей является упаковка Фото: Shutterstock

На сегодняшний день ее объем в бытовых отходах доходит до 90%. Во многом этому способствовала пандемия и развитие сервиса доставки товаров на дом. Но даже несмотря на сортировку мусора огромная часть отходов не может быть переработана. Рассказываем, почему так происходит и как должна выглядеть идеальная современная экологичная упаковка.

Александр Бойко, генеральный директор Национальной Конфедерации Упаковщиков, считает, что современная упаковка гораздо более полезна, чем вредна:

«Упаковка – это не проблема, это решение. Главное не в том, что упаковка вредно действует на экологию – этот вопрос можно решить разделением отходов на фракции, как сейчас происходит с макулатурой, и таким образом обеспечивается несколько десятков циклов переработки. Суть проблемы заключается в следующем: необходимо научиться собирать отходы и грамотно использовать технологии. Тогда упаковка перестанет быть вредителем, как ее многие пытаются представить. Упаковка сохраняет продукты, она делает их безопасными, это как раз во времена пандемии проявилось особенно очевидно. Поэтому производителям необходимо заказывать ту упаковку, которая менее вредна для окружающей среды и нести ответственность за ее использование в дальнейшем».

Бумага вреднее пластика?

Необходимо учитывать, что при производстве бумаги загрязнение воздуха на 70% больше, чем при производстве пластиковых пакетов и упаковки, при этом выделяется гораздо больше газов, вызывающих парниковый эффект. Также происходит гораздо большее потребление и загрязнение воды. Ну и, конечно, не надо забывать, что для производственных целей вырубается каждое пятое дерево планеты.

Наша редакция пообщалась с представителями крупных компаний-производителей пластиковой упаковки. Большинство из них также считают, что гораздо больший вред экологии причиняет бумажная упаковка. Например, Вахтанг Изория, генеральный директор НПК «Технолог», Санкт-Петербург, уверен в следующем:

«Экологическую катастрофу устраиваем не мы, производители пластиковой упаковки, а огромные целлюлозно-бумажные заводы, которые выбрасывают в атмосферу и в воду огромное количество вредных веществ. 25 лет занимаюсь переработкой пластиков, и отлично представляю, как это происходит. Непременно раз в 3-5 лет появляется инициатива отменить пластиковую упаковку. Мы не защищаемся, мы правду говорим. Нас потребитель сам защитит и сам выберет.

Полиэтиленовые пакеты придумали в Швеции в 1950-х годах для того, чтобы экономить ресурсы природы – меньше вырубать деревьев. Потому что бумага разлагается быстро, но не утилизируется полностью. При этом ее остатки не так видно, как остатки пластика. При производстве полиэтиленов или полипропиленов много компонентов, которые неагрессивны. А при производстве бумаги присутствует вся таблица Менделеева. То есть надо сравнивать, прежде всего, не конечный продукт, а то, как он производится. Опять-таки в производстве бумаги и пластика несравнимы энергозатраты. 20 тонн полиэтилена 1 грузовик перевезет, а 20 тонн картона – 3 грузовика. Поэтому все в комплексе надо сравнивать. Кроме того, полимер можно 20-30 раз переработать и сделать из него другой продукт».

Биоразложение бумаги – очередной миф

Максим Гликштерн, директор по продажам компании Resinex Rus, считает, что вокруг проблемы экологичной упаковки собралось огромное количество непрофессионалов:

«Бизнес прекрасно знает, что делать. Но есть конкуренция, есть давление со стороны потребителя – все хотят получить более дешевое решение. Для потребителя идеальной считается упаковка с точки зрения выполнения своих функций – она должна удобно открываться, закрываться, ее должно быть удобно держать, не должна ломаться и складываться.

Маркировка «биоразлагаемый» на самом деле означает «биокомпостируемый» – для этого нужны специальные компостные ямы, температура, условия. Биокомпостные бытовые камеры есть в Европе, у нас пока нет. У полиэтилена есть способность к многократной переработке с очень небольшой потерей свойств. Но для его отмывки нужно огромное количество воды. Поэтому затраты будут несопоставимые со стоимостью. Тем не менее все крупные корпорации хотят, чтобы их продукция была упакована в продукцию и переработанного сырья».

Таким образом, биоразложение бумажной упаковки без последствий для экологии и окружающей среды оказывается очередным мифом.

Где истина и что делать?

Если быть совсем объективными, то точного ответа о том, какая упаковка является идеальной – и для современного потребителя, и с точки зрения причинения наименьшего вреда окружающей среде – до сих пор не существует. Спорят производители, дискутируют потребители. Но философский камень упаковочного вопроса пока не найден.

В октябре 2020 года ГК «ЭкоЛайн» совместно с ассоциацией «Раздельный сбор» и российским отделением Greenpeace разработали и выпустили рекомендации для торговых сетей и служб доставки продуктов питания относительно принятия корректных упаковочных решений. Говорит Оксана Бачина, пресс-секретарь ГК «ЭкоЛайн»:

«Подключиться должен бизнес, перейдя на устойчивые упаковочные решения, отказавшись от переизбыточной упаковки, используя оборотную многоразовую тару, где это возможно (например, оборотные боксы для доставки), сокращая номенклатуру. При этом нужно избегать псевдоэкологичных решений – биоразлагаемый и компостируемый пластик не только не перерабатываются, но и мешают рециклингу «честного» пластика в рамках схожей номенклатуры (например, пакеты-майки). Правильные упаковочные решения станут плюсом не только для экологии, но и сэкономят расходы ритейла и доставки на упаковку. Еще на стадии планирования упаковки компания должна выяснить возможность ее сбора, переработки. Для этого достаточно проконсультироваться с оператором по обращению с отходами».

Решение на данном этапе видится одно – повышение сознательности граждан в плане более ответственного отношения к сортировке бытовых отходов. Максим Гликштерн, директор по продажам компании Resinex Rus, считает, что пока что ситуация с этим вопросом не особенно радужная: «У нас в России людей, которые озабочены экологией, пока не так много. Да, есть некоторая прослойка общества, которая начинает об этом задумываться, но она пока еще небольшая».

В России каждый год внедряются различные программы федерального уровня, направленные на повышение сознательности населения относительно обращения с мусором. Как подчеркивает Оксана Бачина:

«Уже год в столице действует общегородской раздельный сбор мусора с повсеместной инфраструктурой. Растет количество вовлеченных жителей, которые сортируют отходы и относят вторсырье в правильный контейнер на площадке у дома. При в целом позитивной динамике есть «серая зона». Результаты морфологического исследования, которое провела ГК «ЭкоЛайн» в этом году, показали, что только половина пластиковой упаковки – самой многочисленной (55% от наполнения контейнера) – можно переработать, остальное переработке не подлежит (то есть 25% от общего потока). И здесь уже раздельный сбор бессилен, нужно менять ситуацию, чтобы такие отходы не образовывались».

А пока производители ищут оптимальное решение, нам, ежедневным потребителям упаковочных решений, остается учиться грамотно сортировать отходы и стараться минимизировать использование упаковки в повседневной жизни.