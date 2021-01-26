Путин не узнал девушку, которая попросила его построить развязку в Химках

Путин лично сказал «спасибо» строителям, которые смогли выполнить сложнейшую задачу в сжатые сроки несмотря на пандемию. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- Не вы ли ставили этот вопрос? - Путин всмотрелся в лицо девушки в капюшоне.

На открытии развязки в Химках он встретил сотрудницу НПО «Энергомаш», которая два года назад просила его построить эту самую эстакаду через Ленинградское шоссе. И не узнал ее. Точнее, не сразу узнал.

В этот вторник завершилась история, которая началась в День космонавтики в 2019 году. Путин приехал туда, где строят ракетные двигатели, и на встрече с работниками услышал жалобу. На входе в «Энергомаш» написано «Дорога в космос начинается здесь», но дороги в «старые» Химки отсюда нет. Разросшийся город был разделен трассой Москва - Санкт-Петербург, и это создавало огромные проблемы и жителям Химок, и сотрудникам предприятия.

- Так исторически сложилось, что здесь только один переезд был, - напомнил, докладывая о завершении работ, глава Подмосковья Андрей Воробьев. - Люди приезжают, жизнь бурлит и без инфраструктуры развивать область было бы невозможно. В июле полностью ЦКАД будет готов. Хотели тоже попросить, чтобы вы приехали. Это знаковое событие! Ключевой смысл - убрать с МКАД огромное количество транзитного транспорта.

- Хорошо, с удовольствием, - пообещал Путин.

Путин лично сказал «спасибо» строителям, которые смогли выполнить сложнейшую задачу в сжатые сроки несмотря на пандемию.

- Хочу поблагодарить вас за результаты работы, - жал он руки строителям. - От имени всех жителей Химок, потому что это реально улучшает их жизнь!

Пользуясь случаем, он пообещал, что и сами дорожники в ближайшие годы без дела не останутся. У страны огромные планы на обновление уже имеющихся и строительство новых дорог.

- Работы будет в ближайшее время достаточно, планы по дорожному строительству и "сшиванию" страны большие, - сказал Путин. - Средства необходимые выделены, все зарезервировано. Мы к 2024 году планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог довести до нормативного состояния. А к 2030 году еще 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние. Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География самая широкая - от Дальнего Востока до Калининграда.