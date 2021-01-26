Черчесов вакцинировался от коронавируса: Игрокам сборной приготовиться

Станислав Черчесов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Фото: Сборная России

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса «Спутник V». Как сообщает пресс-служба сборной России, вместе с наставником команды привился и врач сборной Эдуард Безуглов. Таким образом, футболисты первыми среди спортсменов приступили к вакцинации.

В РФС изначально были настроены сделать прививку от коронавируса футболистам национальных команд. При этом в Российском футбольном союзе подчеркивали, что процедуры могут быть сделаны только с добровольного согласия спортсменов. Напомним, что из-за положительных тестов на Covid-19 сборная России столкнулась с кадровыми проблемами. А перед матчами с Турцией и Сербией тесты у Заболотного, Лесового и Ерохина оказались ложно положительными, их пришлось пересдавать несколько раз, а игроки в это время занимались отдельно.

Сейчас многие футболисты сборной России находятся вместе со своими клубами на сборах. А первый матч команда Черчесова в 2021 году проведет 24 марта против Мальты. Но в этом году календарь сборной России очень насыщен, и включает в себя не только отборочные игры к ЧМ-2022, но и чемпионат Европы, перенесенный с лета 2020 года.

Представители других видов спорта тоже предметно задумались над необходимостью вакцинации. Недавно президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что сделал себе прививку. Его коллега министр спорта Олег Матыцин объявил, что разрабатывается план вакцинации спортсменов национальных сборных. Прививки будут делать только с добровольного согласия атлетов, и многое будет зависеть от расписания их подготовки и от соревнований. Но участников Олимпийских игр в Токио сбираются вакцинировать в первую очередь.