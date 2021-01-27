iHerb создаёт российское IT-подразделение

За время пандемии коронавируса уровень безработицы в России вырос на треть. Более других пострадали молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. Более половины официально зарегистрированных безработных, то есть почти полтора миллиона человек, - это молодежь.

В первую очередь именно на них рассчитана инициатива компании iHerb, которая объявила на днях о создании подразделения из российских IT-специалистов.

iHerb – один из крупнейших в мире маркетплейсов, специализирующийся на интернет-торговле товарами для здоровья. И хотя его штаб-квартира находится в Калифорнии, представительства компании работают по всему миру, обеспечивая постоянной занятостью специалистов таких стран, как, например, Бельгия и Германия, Япония и Южная Корея, Израиль и Мексика – и множества других регионов.

Теперь в их команду вольются и россияне: сейчас идет набор российских разработчиков, которые начнут работу до конца первого квартала этого года. Еще три команды присоединятся к ним не позднее декабря 2021-го.

Судя по отзывам сотрудников, они занимаются сложным, но интересным делом: «Я никогда раньше не работала в компании, которое так быстро развивается,- делится опытом работы в iHerb проектный менеджер Елена Ян. - Независимо от того, в какой вы команде или каков ваш опыт работы, вы всегда можете участвовать в поиске и принятии решений. И когда все движутся к одной цели, удивительно, как много и как быстро мы можем достичь»

По словам главы представительства iHerb в России Ильи Микина, сотрудничество с российскими айтишниками является для компании вполне логичным шагом.

- Для нас крайне важно, чтобы процесс покупки на маркетплейсе был удобными безопасным для пользователя. Российские программисты известны во всем мире высоким качеством своей работы, мы заинтересованы в их знаниях и опыте. Со своей стороны, мы будем стремиться предоставить российским айтишникам наилучшие условия для их профессионального развития, - добавил он.

Добавим, что создание в России нового подразделения – лишь часть масштабной инвестиционной программы iHerb, которая в течении ближайших двух лет планирует вложить в развитие на территории нашей страны 100 миллионов долларов. «И это только один из проектов по локализации - создание в России центра IT разработок, который будет работать не только на задачи iHerb в России, но для международных проектов компании» - добавил глава российского представительства.