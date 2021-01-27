Немецкая квартира Путина: три комнаты, тяжеленная стиральная машина и матрешки

Впервые журналисты немецкой газеты Bild уговорили Хофманна пустить их в бывшее жилье российского лидера

51-летний плотник Йорг Хофманн живет в Дрездене в квартире на четвертом этаже шестиэтажного дома. Туда он въехал еще в 1991 году, сразу после того, как на Родину вернулись Владимир и Людмила Путины, квартировавшие здесь во время работы нынешнего президента России в ГДР.

Впервые журналисты немецкой газеты Bild уговорили Хофманна пустить их в бывшее жилье российского лидера.

А вот с Алексеем Навальным общаться не захотел.

Хозяин трешки, где президент России жил во время службы в ГДР, впервые пустил домой журналистов Фото: Скриншот сайта

- Это было где-то перед Рождеством. Наверно, он снимал какой-то свой фильм, - предположил Хофманн. – Прибыл сюда в компании телохранителей.

Впрочем, к визитерам из России нынешний хозяин бывшей квартиры Путина привык. На его улице до сих пор нередко останавливаются автобусы с туристами, которые принимаются названивать в дверь. Думают, что тут музей президента России. Разумеется, с 1991 года обстановка в помещениях изменилась, так что от семьи Путиных тут ничего не осталось.

Да и смотреть тут особо нечего. Квартира, хоть и трехкомнатная, но небольшая: всего 66 квадратных метров.

- Везде была русская мебель темных оттенков, - вспоминает Хофманн, как пришел смотреть квартиру. – А вообще обстановка была типичной для ГДР: серые обои, бежевый ковролин.

На улице до сих пор нередко останавливаются автобусы с туристами, которые принимаются названивать в дверь Фото: Скриншот сайта

Забирал ключи новый хозяин квартиры как раз в тот день, когда Путины съезжали.

- Им помогали человек 10 русских солдат. Они развинтили всю мебель, сложили ее в деревянные ящики, - рассказал немец журналистам. – Думаю, труднее всего им пришлось со стиральной машиной. Я видел, как ее тащили по лестнице сразу шесть человек.

Остались только матрешки на окне. То ли забыли, то ли оставили как сувенир.

Супругов Путиных Йорг Хофманн запомнил как приятных людей. А еще он хорошо запомнил, во сколько им обходилась трешка в Дрездене, ведь сам он снял ее на тех же условиях: 58,90 марок в месяц. Правда, нужно было доплачивать еще за горячую воду и за отопление.

Владимир Путин проработал в ГДР с 1985 по 1990 годы, служил по линии внешней разведки КГБ СССР. Дрезденская квартира, в которой жила семья будущего президента России, расположена в особом квартале: в этих «панельках» квартировали офицеры «Штази» и командировочные из КГБ.

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