"Внутри - боль и отчаяние": Полина Гагарина рассказала, как стала "женщиной на грани"

Полина Гагарина и Денис Шведов в сериале «Бывшие». Фото: видеосервис START

В третьем сезоне сериала "Бывшие" у Полины одна из основных ролей - она играет модную и сильно пьющую писательницу Елену Берн по прозвищу Тетя Лена, которой пытается помочь главный герой, психолого в исполнении Дениса Шведова. На состоявшемся в среду спецпоказе первых двух серий популярной драмы, идущей на онлайн-платформе Start, Полина рассказала о том, как попала в проект и что думает о своей героине.

- Вдруг кто-то не знает - у меня есть актерское образование, я закончила школу-студию МХАТ, мастерская Игоря Золотовицкого, - напомнила вице-чемпионка "Евровидения". - Это к тому, что я не случайная и не залетная, а имеющая право, поскольку четыре года я официально отмучилась(улыбается). На самом деле, конечно, это были счастливые годы… Что касается проекта, то все завертелось достаточно быстро. Режиссер после проб сказал, что знает, как мы будем действовать. Причем поначалу причем я учила одни сцены, а мне потом были предложены совсем другие - как выяснилось, режиссер так специально сделал...

Говоря о своей героине, Полина призналась, что не сразу смогла ее понять и принять.

- Елена Берн, она же тетя Лена - это надрыв, это провокация. - объясняет Гагарина. - Ну а внутри нее - боль, какое-то человеческое отчаяние. И она очень надеется на спасение… Я скажу, что не сразу ее увидела, обращалась к режиссеру, задавала глупые вопросы, но в какой-то момент вдруг со мной что-то случилось, я ей сказала - давай будем дружить! Произошло какое-то понимание, слияние, я как бы посмотрела на нее со стороны. И когда журналисты или зрители пишут или говорят, что после сериала пропал сформированный образ певицы Полины Гагариной и вдруг появился персонаж и все про Полину забыли, для меня это очень важно.

Я не соединяю карьеру актерскую и музыкальную. Там, в музыке, я - Полина Гагарина, это сложившийся образ. А здесь, в кино, пусть я буду разной. И пусть все это просто будет чем-то новым и интересным.

Я прочитала много комментариев... Для меня неожиданно получить такую высокую оценку. Не скрою, я очень волновалась. Это был храбрый и очень ответственный шаг. И мне лестно, что так оно все началось - пусть так и продолжится. Согласна ли я с тем, что я главный козырь сериала? Согласна! (смеется)