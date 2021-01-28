Продлен прием заявок на конкурс социальных проектов «Инносоциум»

Решение о продлении приема заявок на конкурс социальных проектов «Инносоциум» принял Оргкомитет Конкурса для того, чтобы те, кто не успел подать проект, сделали это в ближайшие 2 недели, до 15 февраля включительно.

О том, как подать заявку на конкурс и превратить идею в полноценный проект можно посмотреть здесь.

Включайтесь в сообщество Конкурса в ВК, посмотрите, как устроена форма подачи заявки на сайте и следите за новостями в соцсетях. Там размещено много прикладной и полезной информации.

В третьем сезоне конкурса «Инносоциум» студенты подают проекты в трех номинациях:

«Активное долголетие». В номинации, партнером которой стал Совет Федерации, участвуют проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан старшего поколения.

«Поддержка семьи и семейных ценностей». В номинацию включены проекты, направленные на повышение качества жизни семей уязвимых категорий – многодетных и приемных семей, одиноких матерей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья или находящихся в кризисной ситуации.

«Женское лидерство». Здесь будет сделан акцент на проекты, которые мотивируют женщин к карьерному росту и преодолению барьеров.