Акция "ЛитературныйТикТок" начнется с чтений Бродского

Старт проекту даст МГУ имени М.В.Ломоносова и челлендж #читаюбродского

TikTok продолжает открывать российским пользователям разные грани культуры и запускает инициативу #ЛитературныйТикТок. В течение года в памятные даты креаторы TikTok, селебрити, представители культурных и образовательных площадок в формате коротких роликов и прямых эфиров будут читать отрывки из произведений русских поэтов и писателей, рассказывать о малоизвестных фактах из их биографий, проводить экскурсии из домов-музеев. Видеоформат и интерактивные механики позволят взглянуть на классическую литературу под новым углом, а также максимально вовлечь и заинтересовать аудиторию.

Старт проекту даст МГУ имени М.В.Ломоносова и челлендж #читаюбродского. В день смерти поэта 28 января в 18:00 в аккаунте @lomonosovmsu Анна Грешилова, преподаватель Университетской гимназии МГУ и автор YouTube-канала «Не выходя из комнаты», проведет лекцию «Бродский: секрет бессмертия». В ней она расскажет, благодаря чему поэту удавалось сочетать массовую популярность и элитарную сложность и как он смог стать преподавателем университета с неоконченным средним образованием.

В челленджу присоединились и известные российские исполнители: группа «Мумий Тролль», Elvira T, The Hatters, Jukebox Trio, Моя Мишель, Антон Лаврентьев. Артисты в своих аккаунтах поделятся видео, где в своем неповторимом стиле прочтут отрывки из стихотворений поэта. Кроме того, солист группы «Марсель» Степан Ледков проведет прямой эфир 28 января из музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. В 15:00 в своем аккаунте @gruppamarsel музыкант вместе с сотрудником музея расскажет о творческом пути поэта и его жизни в северной столице.

#ЛитературныйTikTok также станет прекрасной возможностью для пользователей выразить себя, проявить свои творческие таланты и вдохновить других. Поделиться с сообществом платформы собственным взглядом на литературу смогут пользователи TikTok, выложив свои ролики с хэштегом проекта и тематическим хэштегом дня памяти конкретного писателя. В рамках проекта будут проходить челленджи на лучшее прочтение отрывков из произведений.

В ближайшее время также будут запущены кампании, посвященные Антону Чехову — #читаючехова 29 января, Федору Достоевскому — #читаюдостоевского 9 февраля, Борису Пастернаку — #читаюпастернака 10 февраля.