Ученые: фазы Луны влияют на продолжительность сна

Полнолуние не проходит бесследно для людей - даже для городских жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если верить своим глазам и Московскому планетарию, то Луна, начавшая расти 15 января 2021 года, к 26 января выглядела уже полной. 28 января она сделалась полной уже на самом деле, продолжая зрительно оставаться таковой – сиять ярким фонарем на небе – вплоть до 31 января включительно.

Фазы январской Луны.

Припомните, не стали ли вы меньше спать в эти «лунные ночи»? Должны были бы. В том, что подобный феномен существует убедились ученые из нескольких университетов - Вашингтонского (Department of Biology, University of Washington,), Аргентинского национального (Universidad Nacional de Quilmes) и Йельского (Yale University). О чем сообщили в журнале Science Advances, на который ссылается британское издание The Daily Mail, коротко рассказавшее о сути проведенных исследований.

Ученые, которыми руководил Леандро Казираги (Leandro Casiraghi), уверяют: «ночная жизнь» людей подчинена циклам, продолжительностью 29,5 дня. Как раз столько времени проходит от одного новолуния до другого. Или между двумя полнолуниями. То есть, наши естественные циклы сна и бодрствования синхронизированы с лунным. При этом в полнолуние и около него мы не торопимся в постель. А нырнув все-таки в неё, спим меньше, чем в дни, когда Луна растет или убывает.

И что это мне не спится?

Связь видимого образа нашего естественного спутника с продолжительностью ночного сна продемонстрировали эксперименты, в которых участвовали 98 аргентинских индейцев племени Тоба и несколько сотен студентов из Сиэтла. Близкие к природе индейцы ориентировались в основном на естественное освещение, урбанизированные студенты – на искусственное. Тем не менее, по мере приближения к полнолунию, продолжительность сна сокращалась и у тех, и у других. У индейцев, правда, больше, чем у городских жителей.

Испытуемых контролировали на протяжении несколько лунных циклов. В итоге оказалось: в полнолуние люди спали в среднем почти на час меньше, ложились спать на полчаса позднее.

График изменения продолжительности сна в зависимости от фаз Луны.

Ученые объясняют феномен эдакой памятью предков, которых эволюция заставила дольше бодрствовать в те ночи, когда светила яркая – полная – луна. Естественное освещение добавляло время, которое можно было использовать на какие-нибудь полезные дела.

Светом полной Луны до сих пор пользуются земледельцы – пашут, сеют, убирают урожай, скирдуют, экономя электроэнергию.

Полной Луной любуются – особенно влюбленные, которым уж точно не до сна.

КСТАТИ

Хорошо ли спит нечистая сила?

Мистики упорно считают, что при свете полной Луны начинает буйствовать нечистая сила, лютуют оборотни, вурдалаки, из могил выползают ожившие мертвецы, а магические обрядов колдунов становятся особенно действенными.

Многие верят, что во время полнолуния психически неуравновешенные люди становятся лунатиками, чуть ли не зомби. Чаще сходят с ума, кончают жизнь самоубийством. Или даже просто заболевают.

Ученые проверяли многократно: мистические поверья - полная чушь. Психологи Джеймс Роттон, Иван. Келли и астроном Роджер Калвер проанализировали несколько десятков исследований, посвященных влиянию полной Луны на людей. Не нашли ничего убедительного. И даже написали книгу «Луна была полной, а ничего не случилось». Статистика показывает: полнолуние физически никак не влияет на психическое состояние. Даже давление не повышает. Разве что люди сами себя «накручивают».

И собаки, вопреки поверьям, не становятся агрессивнее. В полнолуние они кусают людей с той же частотой, что и без него.

Некоторые собаки на Луну зачем-то все-таки воют.

Иного мнения Михаил Булгаков, который написал в романе «Мастер и Маргарита» следующее:

«…Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться…становится Иван Николаевич беспокоен, нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет луна...

«…Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом...»