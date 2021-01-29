Успешные тоже плачут: деньги далеко не всегда гарантируют женщине счастье

Новость о смертельной болезни шокирует героиню Фото: кадр из фильма

Принято считать, что у богатых успешных женщин трудностей не бывают. Но если подобная женщина живет в волшебном мире, придуманном сценаристами мыльных опер канала "Россия", проблемы неизбежны. Это кто там у нас посмел вообразить, что всего в жизни уже добился и оставил трудности позади? Ишь, нахалка! Получай по полной программе: предательство, болезни, разбитые сердца...

В случае с героиней мелодрамы "Свои родные чужие" Татьяной, разъезжающей на красивой машине и возглавляющей собственную фирму, наказание за беспечную жизнь придет в виде таинственного недуга, из-за которого бизнесвумен раз за разом будет испытывать приступы головокружения. Голова у Тани, увы, кружится отнюдь не от успехов - врачи диагностировали смертельное заболевание, победить которое можно только с помощью срочной пересадки костного мозга. Стало быть, нужна донорская помощь кого-то из родных. И тут - новый "привет" от садистов-сценаристов: Татьяна выясняет, что в детстве ее удочерили, то есть любящие родители помочь в данной ситуации ей ничем не могут.

Выход один - найти своих настоящих родных и уговорить их стать донорами. Увы, Таня не похожа на Тома Круза и эта миссия выглядит абсолютно невыполнимой. Но опытный зритель, конечно, понимает, что есть вещи посильнее логики и называются они "Законы жанра", не допускающего отсутствия в субботней телемелодраме полноценного хэппи-энда. Тут, как говорится, и к гадалке не ходи.

Кстати, о гадалке: роль Татьяны в фильме исполнила звезда мистического сериала "Гадалка" Екатерина Олькина. А вот основная мужская партия в фильме досталась Дмитрию Ульянову, бок о бок с которым Олькина играла в нескольких сезонах другого остросюжетного сериала с элементами мистики - "Зверобой". Вот такой вот круговорот мистики и романтики в телевизионной природе....

"Россия 1"

"Свои родные чужие"

30 января, 21.00