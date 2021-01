Феномен бабы Ванги с точки зрения ученых: чудо природы или шарлатанство

Ванга начала пророчествовать, будучи молодой Фото: фотохроника ТАСС.

Верить – не верить

Почти четверть века Ванги уж нет с нами физически. Но в мыслях она рядом. Её вспоминают по любому поводу, мало-мальски значительному для человечества. Ищут пророческий смысл в том, что она когда-либо говорила, спорят. Разброс мнений – полярный: от полного отрицания её дара предвидения до благоговейного восхищения и полного доверия.

А ведь бывало, что баба Ванга действительно «несла пургу» - про мировую войну, которая якобы должна была начаться в 2010 году, про радиоактивное заражение всего Северного полушария, про губительную силу «пяти двоек», которые должны были привести человечество к катастрофе 22 декабря 2020 года (22.12.2020), про американских президентов, которых, после Барака Обамы, быть, по её прогнозу, уже не должно, про возрождение СССР и вхождение в него Болгарии. Полно было и мелких «просчетов» в предсказаниях, которые касались судеб отдельных людей, посещавших прорицательницу.

В то же время известны выводы весьма авторитетных болгарских ученых. Величко Добриянов, сотрудничавший с Академией наук Болгарии, какое-то время вел протоколы бесед Ванги с посетителями. Набранная им статистика, к примеру, продемонстрировала: из 823 сообщений, касавшихся личной жизни посетителей, истинными оказались 445, альтернативными, то есть которые можно было трактовать двояко, - 288 и ошибочными - 90. То есть, процент «попаданий» был достаточно высок.

Другой ученый - профессор Георгий Лозанов - в конце 1970-х годов опросил почти 7 тысяч «клиентов» Ванги. С их слов выяснил: полученные предсказания сбывались в более, чем в 70 процентах случаев. Цифра – гораздо выше среднестатистического угадывания.

Вдруг и в самом деле можно мысленно путешествовать в будущее? Что Ванга и делала? Ученые, кстати, такое не исключают. Как бы фантастически это не звучало.

Доказано: информация из будущего каким-то образом приникает в прошлое

Первые научно подтвержденные свидетельства того, что ясновидение существует, были получены еще 2010 году. О чем сообщил уважаемый научно-популярный журнала New Scientist. Правда, в критическом смысле. Эксперты недоумевали: их коллеги из специализированного научного издания «Журнал о личности и социальной психологии» (Journal of Personality and Social Psychology) приняли к рассмотрению, а потом и опубликовали статью о феномене ясновидения, из которой со всей очевидностью следовало, что он – этот феномен – реально существует. Стало быть, и относиться к нему следует серьезно, а не причислять к разновидности мракобесия, как это делали «серьезные» ученые.

Эксперименты, в которых участвовали более тысячи человек, психолог Дэрил Бем (Daryl J. Bem) из Корнельского университета (Cornell University in Ithaca, New York) вел 8 лет. И получил удивительные результаты, которые свидетельствовали: люди способны предугадывать будущее, реагируя на события, которые еще не произошли. Решая свои задачи, Бем модернизировал известный в психологической практике эксперимент, подтверждающий реальность так называемого прайминга - феномена, не столь удивительного, как ясновидение. Но не менее занимательного.

Суть классического эксперимента проста. Сначала на экране появляется какое-нибудь отрицательно окрашенное слово. Например, «гадость». Или того хуже. Далее испытуемому демонстрируют радующую глаз картину. Допустим, красочный закат Солнца. Или зеленый лужок с белыми козочками. То есть, нечто явно приятное.

В следующей серии экспериментов радостным картинам предшествуют «хорошие» слова - вроде «красота», «прелесть».

Реакция большинства добровольцев такова: после плохих слов они тратят гораздо больше времени на то, чтобы признать приятную картину приятной. А после хороших - соответственно, меньше. Это и есть прайминг или так называемая преднастройка – феномен, существование которого признают психологи.

Дэрил Бем зашел, что называется, с другой стороны. Он сначала показывали картины, которые надо было точно так же эмоционально оценить. И лишь после того, как добровольцы давали оценку, на экране появлялись слова - плохие или хорошие. Появлялось произвольно без какой-либо связи с происходящим.

Бем замерял время реакции добровольцев. Одни тратили больше времени, чтобы признать картину приятной, другие - меньше. Как и в предыдущем эксперименте. Чудо ж вот в чем: неторопливым, как правило, потом «выпадали» плохие слова. Будто бы от них зависела предшествующая оценка. С материалистической точки зрения: такого быть не должно.

Что получалось? Информация из будущего влияла на то, что происходило в настоящем? Ну, не мистика ли?

Всемирную славу болгарская провидица обрела уже в пожилом возрасте.

Результаты, полученные исследователем за 8 лет, распределились в средним так: 53,1 на 46,9. То есть, в 53,1 процента случаев испытуемые демонстрировали соответствующую – феноменальную - реакцию. А именно, тормозили с эмоциональной оценкой приятно картины, если после этого на экране появлялось плохое слово. Что по мнению Бема, указывали на существование феномена ясновидения. Или прорицания.

Если бы совпадения были случайными, то повторяющиеся раз за разом эксперименты дали бы результат 50 на 50. 53,1 – это более, чем 3 процента чуда. Довольно много.

Эксперименты, схожие с теми, которые проводил Бем, провел заслуженный изобретатель России, сотрудник военной кафедры МГУ Евгений Родимин – «Комсомолка» подробно рассказывала о них в 2012 году.

Напомню. Евгений Михайлович обратился к сновидениям. Конкретно к тем, которые сопровождаются звуками. Заинтересовался странными совпадениями. Их подмечали многие. Снится, к примеру, что вы беседуете с кем-либо. Вдруг собеседник выбегает из помещения, громко хлопнув дверью. Вы просыпаетесь от этого шума и обнаруживаете, что кто-то из членов семьи и в самом деле громко хлопнул дверью или что-то уронил.

Или, скажем, вы садитесь во сне за руль автомобиля, поворачиваете ключ зажигания, и… просыпаетесь от рёва мотора. А за окном в это время трогается с места мусоровоз.

И что получается? Мозг раскручивает сюжеты сновидений так, что в них оказываются вписанными звуки, которые еще не раздались. Будто бы – опять же – узнает о них из будущего. Пусть и недалекого. Это и взялся проверить ученый, укладывая добровольцев спать.

Известно, что сны мы видим во время фаз «быстрого сна». Они длятся 10 - 20 минут, чередуясь с фазами «медленного сна», когда ничего не снится. В минуты «быстрого сна» активность головного мозга возрастает.

Родимин контролировал испытуемых с помощью ЭЭГ. Когда фиксировал, что фаза «быстрого сна» наступила, спящих будил. Проснувшись, они должны были немедленно надиктовать для протокола, что им снилось.

Фокус состоял в том, что ровно через 30 секунд после того, как человека охватывал «быстрый сон», включался звуковой генератор, который случайным образом воспроизводил либо хлопок, либо шум текущей воды.

Результаты: добровольцы демонстрировали «пророческий дар» в 58 процентах случаев. Перед хлопком им снились сцены войны с взрывами, погони со стрельбой, рубка леса или падающие на пол книги. на пол. А тогда, когда спящим шумела в уши вода, им снились водопады, шторм на море, дождь.

Люди получают информацию из будущего. Наиболее интенсивный поток её идет во сне.

К показателям профессора Бэма российский ученый добавил еще 5 процентов. И сделал вывод, что мозг спящего человека чувствителен к каким-то сигналам, несущим информацию из будущего.

ИТОГО

Ученые экспериментировали с обычными людьми. А если бы с необычными? Такими, как Ванга? Может быть, и «процентов чуда» тогда было бы больше? Например, те 70, о которых говорил болгарский профессор. А раз так, то есть надежда, что сбудется самое важное пророчество Ванги – о нас, которое в 1979 году записал советский писатель Валентин Сидоров:

«… Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Ей силу Бог дал».

Да, оно уже сбывается. Чего уж там.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Феномен популярности Ванги: вокруг нее образовалась первая в мире социальная сеть

31 января знаменитой прорицательнице исполнилось бы 110 лет (подробности)