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Сандэнс-2021: Последние дни на Земле

На главном американском кинофестивале показали первый постковидный фильм ужасов
Стас ТЫРКИНСтас ТЫРКИН
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Кадр из фильма «В земле»

Кадр из фильма «В земле»

Психоделический хоррор англичанина Бена Уитли «В земле» (In the Earth) был задуман во время локдауна и снят летом 2020 года - таким образом, это один из первых полнометражных игровых фильмов, осмысляющих ситуацию, с которой человечество столкнулось во время пандемии. Замах у него именно такой - и неважно, что это жанровый фильм, «ужастик». По сюжету некий учёный-биолог, просидев четыре месяца на карантине, оказывается в заповедном лесу, призванный его коллегой на помощь в ее исследованиях. Лесопарковая работница, помогающая ему добраться до места назначения, предполагает, что скоро всё вернётся на круги свои, но он с ней не согласен: опыт локдауна не пройдет бесследно. И точно: в лесу начинают твориться разные странности, и вот герои уже ранены и ограблены, а бросившийся им на помощь добрый незнакомец, разумеется, оказывается не таким добрым. Локдаун, несомненно, способствовал обострению сидящей внутри паранойи: у ученых героев фильма крыша точно поехала. Обосновавшийся в лесу незнакомец вступил в сложную систему переговоров с Природой посредством нанесения тяжких телесных повреждений случайным встречным. Для восстановления гармонии этих отношений нужны человеческие жертвы - и, кажется, сбрендивший ученый не так уж не прав.

Кадр из фильма «Как это кончится»

Кадр из фильма «Как это кончится»

Раздражающая лирическая комедия «Как это кончится» (How It Ends) Дэрила Вайна и Зои Листер-Джонс происходит за день до апокалипсиса, который, по мысли авторов, должен случиться по банальной причине падения на землю астероида. Героиня в исполнении постановщицы бродит по Лос-Анджелесу в сопровождении более юной версии самой себя с целью разобраться напоследок с отложенными делами: подальше послать тех, кого не послала в прошлой жизни, и признаться в любви тем, кому постеснялась. Апокалипсис освобождает, но пока он не наступил, не надо сдерживать свои чувства - таков не слишком оригинальный месседж этой вещи.

Кадр из фильма «На счет три»

Кадр из фильма «На счет три»

Некоторые не желают ждать апокалипсиса, и берут инициативу в свои руки. “На счет три” (On the Count of Three) чернокожего актера и режиссера Джеррода Кармайкла - необычное, прекрасно сыгранное, психологически убедительное, оригинальное «бадди-муви», фильм о двух лучших друзьях, решивших совершить двойное самоубийство. Один из них, Кевин (Кристофер Эббот) - суицидник со стажем. Попытки консультаций у психолога («счастье переоценено») ни к чему хорошему не привели, лишь добавили травмы: психолог оказался педофилом. Освободивший Квентина из психушки его закадычный друг Валентино (в этой роли сам режиссер) близок к тому, чтобы разделить мироощущение товарища: перспективы в работе и личной жизни заставляют его мечтать о лучшем из миров - «Что может быть лучше, чем знать, что ты не проснешься завтра?». Не выстрелив друг ругу в головы, как это принято в фильмах Тарантино, друзья соглашаются прожить еще день, чтобы подвести итоги их незадавшимся жизням и поквитаться с обидчиками. За один день, если он обходится без локдауна, можно совершить столько ошибок, что понадобится целая жизнь, чтобы их исправить.

КультураКультура: кино