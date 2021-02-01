Анекдоты: Толстый чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах: неряха года и ряха года

- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне рождения, то сразу пила?

- Я мама.

* * *

Сторож на мыльной фабрике с пеной у рта доказывал, что он не ворует.

* * *

- Номер карты моей знаешь?

- Да.

- Вот туда и проси прощения.

* * *

- Ты рядом с работой живешь. Обедаешь дома?

- Нет, не могу заставить себя два раза в день идти на работу.

* * *

Коктейль «Ленивая Мэри»:

Просто закуси водку помидором.

* * *

- Мужчина, вы где такую масочку брали?

- Я сварщик.

* * *

В темной подворотне:

- Мужик, курить есть?

- Нет курить. В кредит могу дать.

- А чё сразу беспредел? С ипотеки откинулся?

- Угу. Тридцать лет отсидел, от платежа до платежа.

- Вот звери. И досрочной выплаты не разрешили?

- За валютную не положено.

* * *

Гламурная москвичка приезжает погостить в деревню к бабушке.

- Бабуль, куда у вас тут ночью сходить можно?

- В ведро.