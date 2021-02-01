Анекдоты: Толстый чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах: неряха года и ряха года

- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне рождения, то сразу пила?
- Я мама.
* * *
Сторож на мыльной фабрике с пеной у рта доказывал, что он не ворует.
* * *
- Номер карты моей знаешь?
- Да.
- Вот туда и проси прощения.
* * *
- Ты рядом с работой живешь. Обедаешь дома?
- Нет, не могу заставить себя два раза в день идти на работу.
* * *
Коктейль «Ленивая Мэри»:
Просто закуси водку помидором.
* * *
- Мужчина, вы где такую масочку брали?
- Я сварщик.
* * *
В темной подворотне:
- Мужик, курить есть?
- Нет курить. В кредит могу дать.
- А чё сразу беспредел? С ипотеки откинулся?
- Угу. Тридцать лет отсидел, от платежа до платежа.
- Вот звери. И досрочной выплаты не разрешили?
- За валютную не положено.
* * *
Гламурная москвичка приезжает погостить в деревню к бабушке.
- Бабуль, куда у вас тут ночью сходить можно?
- В ведро.