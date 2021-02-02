Опубликован трейлер фильма «Пальма»

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле

Материал Юрия Роста в выпуске «КП» 1976 года заставил весь Советский Союз переживать за овчарку Пальму, встречавшую каждый самолет в ожидании хозяина. В фильме «Пальма», который выйдет в прокат 18 марта, мы увидим развитие истории.

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет…

9-летний Коля – тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.

Интересные факты о фильме

- Актер Артур Иванов появляется в фильме в эпизодической роли, представляясь: «Юрий, журналист». Это отсылка к Юрию Росту, журналисту «Комсомольской правды», автору оригинальной статьи про Пальму.

- В картине публикация «Комсомольской правды» выходит не под оригинальным названием, а под заголовком «На привязи у взлетной полосы» – как оммаж создателям одноименного телефильма 1989 года, которые первыми рассказали историю Пальмы.

- Известная фотография Роста из статьи о Пальме была практически полностью воссоздана для съемок сцены с журналистом.

- Для исполнительницы Пальмы – 7-летней овчарки Лили – это первая главная роль в большом кино.

- На протяжении всего фильма в ролях-камео появляются члены съемочной группы: в роли пассажиров, сотрудников аэропорта, стюардесс и членов экипажа снялись продюсеры фильма, художник-постановщик, скрипт-супервайзер, ассистент художника по костюмам, бригадир артистов массовых сцен, ассистент режиссера, второй режиссер, сам режиссер-постановщик и другие.