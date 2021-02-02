А давайте сделаем музеи бесплатными

Кто в Третьяковку не ходил, тот в Москве не бывал Фото: Иван МАКЕЕВ

Искусство делает нас лучше. Да, оно требует подробного изучения, облегчающего, делающего возможным его понимание, но очень часто способно повлиять на человека просто так. Стоишь у картины и непонятно почему думаешь: охренеть! (простите). Поэтому в музеи важно ходить. Водить туда детей. Стоять по два часа на привозные выставки.

К счастью, в России очень много музеев. Самые важные, конечно, сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Они входят в программу обязательного посещения для гостей обеих столиц.

Кто в Третьяковку не ходил, тот в Москве не бывал.

А теперь давайте подсчитаем. Приехала в Москву, допустим, типовая семья в количестве четырех человек из города-миллионника, где средняя зарплата 36 тысяч рублей. Двое взрослых и двое детей. Обычный билет в на основную экспозицию Третьяковской галереи стоит 500 рублей. Бесплатно только детям до 6 лет включительно (уже 7 и тебе наконец стало интересно в музее? плати!), дальше льготная цена - 250 рублей. То есть за всех нужно отдать 1500 рублей. Бесплатно пускают инвалидов, солдат-срочников, многодетные семьи, студентов вузов из сферы искусства, участников боевых действий — список длинный и довольно запутанный, но понятно, что входят в него ограниченные группы людей.

Сходить в Москве только в Третьяковку вообще-то стыдно. Потому что есть еще замечательный Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина. Билеты там дешевле — 400 рублей взрослый, 200 рублей льготный. Но корпусов два — для прохода в основное здание и в галерею современного искусства нужно платить каждый раз отдельно. Бесплатно пускают примерно те же самые категории (но многодетным можно не каждый день, а раз в месяц), плюс раз в месяц - всех детей вообще и студентов.

Вот 4 тысячи и потратили за два дня (граждане туристы! Придерживайтесь правила: один день — один музей!) В питерском Эрмитаже примерно все то же самое, только билетные правила еще запутаннее и длиннее.

Напомню, той гипотетической приехавшей в Москву семье остро требуется посетить, помимо музеев, ряд коммерческих объектов развлекательного характера. Парк аттракционов «Остров мечты». Залезть на Останкинскую башню, покататься на речном трамвайчике и т. д. и т. п. Сто раз подумаешь, куда вести детей, мысленно щелкая калькулятором. Не лишишь же их американских горок - не забудут, не простят. А без подлинников Васнецова и Перова как-нибудь проживут (скажем честно: дети, обожающие залипать у полотен и статуй, встречаются нечасто).

А теперь давайте вспомним, как все устроено в ряде государств загнивающей Европы. Сейчас там все плохо: музеи в основном не работают, потому как заболеваемость ковидом там падает медленнее, чем у нас. А вот как раньше было (и будет после карантина), всего два примера.

В парижский Лувр пускают бесплатно всех подряд до 18 лет. Идите, наслаждайтесь Джокондой просто так. А если посетитель - гражданин страны — члена ЕС, то вообще до 25 лет.

А в Лондоне все государственные музеи вообще бесплатные. Вообще! Для всех. Помню, захожу в Национальную галерею на Трафальгарской площади, а платить некому. Правда, есть ящичек для пожертвований — при желании можно положить пару монет. А можно не класть.

Посему у меня рацпредложение. Ключевые государственные музеи Москвы и Санкт-Петербурга тоже должны стать бесплатными. Хотя бы до 18 лет (включительно). Хотя бы на постоянные экспозиции (вот на привозных выставках можно и заработать). Да, содержать их дорого, но очевидно же, что билеты не окупают затрат - это статья расходов государства, не менее важная, чем, скажем, оборона, медицина и образование.

В музеи надо заманивать. Бесплатными билетами в том числе. Герой романа «Щегол» Донны Тарт - 13-летний подросток, однажды нечаянно украл картину, которая его потрясла, и он не сошел с ума в силу драматических обстоятельств жизни только потому, что невидимый свет, лившийся с полотна, его грел.

Искусство способно изменить человека помимо его воли. Но для этого с ним нужно соприкасаться.