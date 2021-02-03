Анекдоты: Многие готовы зарезать кого-нибудь за Нобелевскую премию мира

Сотрудник Роскомстата утонул, переходя реку, средняя глубина которой составляла лишь один метр.
* * *
- Алло, здравствуйте, вы ищете работу?
- Да, ищу.
- Как найдете, позвоните. Мы вам кредит предложим на очень выгодных условиях.
* * *
Теща художника, вырезающего гравюры на зернах риса, попала в Книгу рекордов Гиннесса, случайно сварив самую дорогую в мире рисовую кашу!
* * *
- А вы помните свою самую первую маску?
- Что за дурацкий вопрос? Я в ней хожу.
* * *
Дисконтные карты, оптовые скидки, «Приведи друга», «2+1» - абсолютно все акции почему-то были провальными.
Да, сложно быть маркетологом похоронного бюро...
* * *
Дед приходит в магазин и говорит продавщице:
- Не подскажете, с кем стрелялся Печорин?
- Что?
- Ну у Лермонтова.
Продавщица достает смартфон, делает запрос в Google и через некоторое время отвечает:
- С Грушницким.
- Во, точно, а то все забываю! Груш килограмм, пожалуйста.
* * *
Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного чиновника, удивляюсь: как же надо воровать, чтобы даже свои решили, что ты оборзел?!
* * *
В маленьком городке на Диком Западе пастор читает проповедь:
- Пьянка - причина всех ваших неудач. Вы выпиваете бутылку виски, идете домой, жена устраивает скандал, вы хватаетесь за кольт - и по пьянке обязательно промажете.
* * *
Реанимация. Два часа пытаются реанимировать пациента, и тут пульс совсем пропадает. Врачи в панике. А старенький санитар интересуется:
- А кем он работал?
Смотрят в сопроводительные документы и читают: «Водитель маршрутного такси».
Старичок подходит к двери реанимационного бокса и со всей дури ею хлопает!
Медсестра:
- Пульс - 70, давление -
120 на 90... Доктор, он открыл глаза!
* * *
- Завтра сдаем на шторы.
- Вы же репетитор, мы же к вам домой приходим.
- И что, по-вашему, у меня нет окон?