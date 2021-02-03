Анекдоты: Многие готовы зарезать кого-нибудь за Нобелевскую премию мира

Сотрудник Роскомстата утонул, переходя реку, средняя глубина которой составляла лишь один метр.

* * *

- Алло, здравствуйте, вы ищете работу?

- Да, ищу.

- Как найдете, позвоните. Мы вам кредит предложим на очень выгодных условиях.

* * *

Теща художника, вырезающего гравюры на зернах риса, попала в Книгу рекордов Гиннесса, случайно сварив самую дорогую в мире рисовую кашу!

* * *

- А вы помните свою самую первую маску?

- Что за дурацкий вопрос? Я в ней хожу.

* * *

Дисконтные карты, оптовые скидки, «Приведи друга», «2+1» - абсолютно все акции почему-то были провальными.

Да, сложно быть маркетологом похоронного бюро...

* * *

Дед приходит в магазин и говорит продавщице:

- Не подскажете, с кем стрелялся Печорин?

- Что?

- Ну у Лермонтова.

Продавщица достает смартфон, делает запрос в Google и через некоторое время отвечает:

- С Грушницким.

- Во, точно, а то все забываю! Груш килограмм, пожалуйста.

* * *

Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного чиновника, удивляюсь: как же надо воровать, чтобы даже свои решили, что ты оборзел?!

* * *

В маленьком городке на Диком Западе пастор читает проповедь:

- Пьянка - причина всех ваших неудач. Вы выпиваете бутылку виски, идете домой, жена устраивает скандал, вы хватаетесь за кольт - и по пьянке обязательно промажете.

* * *

Реанимация. Два часа пытаются реанимировать пациента, и тут пульс совсем пропадает. Врачи в панике. А старенький санитар интересуется:

- А кем он работал?

Смотрят в сопроводительные документы и читают: «Водитель маршрутного такси».

Старичок подходит к двери реанимационного бокса и со всей дури ею хлопает!

Медсестра:

- Пульс - 70, давление -

120 на 90... Доктор, он открыл глаза!

* * *

- Завтра сдаем на шторы.

- Вы же репетитор, мы же к вам домой приходим.

- И что, по-вашему, у меня нет окон?