Дочери звезд, отказавшиеся от своих отцов

Борис Грачевский считал ссору со старшей дочкой трагедией всей своей жизни. Фото: Сергей МИКЛЯЕВ/ТАСС

После смерти Бориса Грачевского вскрылась горькая правда: худрук «Ералаша» всю жизнь страдал из-за разрыва со старшей дочерью. Ксения не смогла простить отцу уход из семьи после 35 лет брака. Ее родной брат тоже первое время не разговаривал с родителем из-за обиды, но потом возобновил контакт. А Ксения осталась непреклонной. Не позвонила отцу, даже когда он заболел раком. И до последних дней не помирилась с ним.

Это не единственный пример принципиальности звездных дочерей. Знаменитые родители чаще всего отличаются твердым характером и упрямством, что и позволяет им достигать высот. Иногда эти качества они передают своим детям, и тогда можно объяснить и понять поведение дочерей знаменитых отцов, ушедших к молодым женам.

Валентина простила своего отца Леонида Броневого только после его смерти. Фото: Кадр из фильма, Первый канал

Трагедия семьи Броневого

Первый раз народный артист Леонид Броневой (Мюллер из «Семнадцати мгновений весны») женился на актрисе Валентине Блиновой, в честь которой назвал родившуюся дочку. Вскоре у Валентины диагностировали рак. Актер надеялся, что врачи спасут супругу. Но чуда не случилось.

Броневой остался вдовцом с четырехлетней дочкой на руках. Жили они тогда в столице в маленькой комнатке в коммунальной квартире. Помогать воспитывать девочку приехала ее тетя. А глава семьи пытался свести концы с концами. «Я был нищим, раскладушка и тараканы - все, что у меня было», - признавался будущий народный артист. Со второй женой Викторией он зарегистрировал отношения весной 1971 года. Свадьба совпала с днем начала съемок Броневого в ленте «Семнадцать мгновений весны» (картина снималась в 1970 - 1972 годах). «После свадьбы папа получил новую квартиру, где и поселился с супругой. А я, школьница, осталась с няней, - рассказывала в 2012 году дочь артиста Валентина Леонидовна. - В школе и в вузе (я окончила Институт иностранных языков имени Мориса Тореза) никогда не кичилась родством с Броневым. Да и отец мне никак не помогал устраиваться в жизни».

Позже она дала еще одно интервью, в котором намекнула, что не общается с отцом из-за его второй жены, отношения с которой не сложились. «Много лет я не вижусь с Леонидом Сергеевичем. У отца, как у многих талантливых людей, сложный характер. Конечно, детей и родителей не выбирают. Что делать, так сложилось», - сказала она журналистам.

Когда Броневой серьезно болел, дочь не позвонила и не поинтересовалась его здоровьем. И даже перед его смертью они не успели сказать друг другу прости. На похоронах отца дочь рыдала. Покаялась, что не смогла наладить отношения с ним, пока он был жив. «Папа, прости меня за все. Если считаешь, что я в чем-то виновата, прости меня», - не сдерживала слез Валентина Леонидовна на телевидении после смерти отца.

Дочь Табакова Саша блестяще сыграла в фильме «Маленькая Вера». Фото: Кадр из фильма

Сломанная карьера Табаковой

Незадолго до смерти Олег Табаков сетовал на то, что с дочкой от первого брака Сашей у него не получилось наладить общение, хотя он пытался много раз. О взрослой дочери он говорил с грустью.

- Мне жаль, что так у нас с Сашей получилось, но я не в силах что-то изменить, - говорил Табаков.

Он не скрывал, что многим обязан своей первой жене, актрисе Людмиле Крыловой, коренной москвичке из приличной семьи. Благодаря ей он, самарец, смог получить московскую прописку и жилье. Ее отец подарил молодым полученную от государства квартиру. В этом браке у Табакова родился сын Антон, а затем, в 1966 году, - дочь Александра. Девочка была очень привязана к отцу. В семилетнем возрасте она появилась на телевидении в образе Красной Шапочки в передаче «Будильник», которую вела ее мама Людмила Крылова. Окончив школу, Саша тайно от родителей сдала экзамены в Школу-студию МХАТ.

Вскоре по Школе-студии поползли слухи о романе Табакова и его студентки Марины Зудиной. Зудина была всего на год старше Александры. Девушка отказывалась верить сплетням, но принимала все близко к сердцу. Ее преподаватель Кира Головко потом рассказывала журналистам, как Александра, тонкая, чувствительная натура, приходила к ней и плакала. Она надеялась, что отец не бросит их и все наладится. Головко рассказывала, что из-за романа отца с Зудиной Саша даже хотела покончить с собой. Но в последний момент одумалась.

А в театре отец зажимал ее, отдавая главные роли Марине Зудиной. Фото: Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Выучившись на актрису, Александра пришла работать к отцу в «Табакерку». Но тот не жаловал ее главными ролями, считая, что дети должны пробиваться сами. «Роль «Снежинки в пятом ряду» закреплена за Сашей», - подтрунивали в театре. Пришлось собрать волю в кулак, когда отец соединил дочь и любовницу на одной сцене в 1987 году в фильме-спектакле «Кресло». Табаков выступил сорежиссером, дочке отвел эпизодическую роль, а Марине Зудиной - главную.

В итоге спустя 30 лет брака все закончилось громким разводом. 28-летняя Александра встала на сторону матери и высказала родителю в глаза все, что думает. Например, о том, что он зажимал маму и не давал ей главных ролей. Зато Зудина во МХАТе регулярно получала главные роли с его подачи. «А как же твои слова, что актер должны быть самостоятельным, не рассчитывая на родственные связи», - бросила дочь в сердцах мэтру.

Разговор получился резким. Александра хлопнула дверью. И ушла не только из театра, которым руководил отец, но и из его жизни. Актерская карьера Табаковой закончилась вместе с развалом семьи. После разрыва с отцом все в жизни дочери сильно изменилось. Саша стала часто сидеть дома, никуда не выходя. Поменялась и она сама, ее характер, образ жизни. Говорили, ушла в себя. Оставила любимую профессию, не посещала мероприятия - не хотела никак и нигде пересекаться с отцом.

Викторина Петросян в конфликте отца со Степаненко приняла сторону мачехи. Фото: Александр СТЕПАНОВ/PhotoXPress

Наследница Петросяна не поздравила его со свадьбой

Дочь 75-летнего юмориста Евгения Петросяна Викторина и ранее шла наперекор отцу, делая по-своему, например, уехала к мужу в Америку. Когда же Евгений Ваганович ушел от жены Елены Степаненко, с которой прожил 30 лет, Викторина вернулась в Москву и поселилась у мачехи.

Викторина подставила плечо Степаненко, которую называет мамой. В России дочь Петросяна быстро нашла работу: у нее контракт с телеканалом «Культура» на серию фильмов о музеях из цикла «Коллекции».

- Викторина принципиально не общается с отцом. Считает его поступок безнравственным, - рассказал «КП» ее знакомый. - У юмориста почти полувековая разница в возрасте с молодой женой. Она переживает за репутацию отца.

Не смягчилась Викторина и после рождения ребенка в новом браке Петросяна. Евгений Ваганович в интервью сообщил, что она его не поздравила с рождением наследника. И он бы не хотел, чтобы дети когда-то встретились. «У меня была одна дочь. Ей уже 55 лет. Она взрослая тетка. Она не поздравила меня с рождением сына. Мы не общаемся», - признался Петросян в телеинтервью.

Мария не смогла смириться с тем, что у Бориса Галкина появилась новая семья. Фото: Руслан ВОРОНОЙ/Экспресс газета

Галкин потерял не только сына

73-летний Борис Галкин многие годы считался родным отцом актера Влада Галкина («Дальнобойщики»). Галкин-старший скрывал, что, когда женился на сценаристе Елене Демидовой, усыновил ее детей Машу и Влада. Они считали его отцом.

После того как Влад Галкин ушел из жизни в 38 лет при странных обстоятельствах, его мать сильно переживала утрату. А у Галкина-старшего появилась новая женщина. В 2013 году он женился в четвертый раз - на певице Инне Разумихиной, которая моложе его на 26 лет. Бывшая жена переехала к дочке в деревню, ее мучили депрессии. Елена умерла в 2017 году. А через несколько месяцев у Галкина родилась дочь Анна.

- Дочь Маша не захотела принять мою новую семью, - рассказывал Галкин. - И сейчас мы с ней не контактируем.

Марии Галкиной 47 лет. Она стала затворницей, живет в глуши. И слышать не желает об отце.

Раиса смогла подружиться с новой женой Этуша. Фото: Кадр из фильма, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

А КТО ЕЩЕ?

Раиса Этуш не разговаривала с папой семь лет

С матерью своей единственной дочки Раисы Ниной Крайновой «товарищ Саахов» Владимир Этуш прожил полвека. Когда дочь выходила замуж за американца Питера Вульфа, Этуш стоял перед ней на коленях, умоляя не делать этого. Вскоре дочь развелась. Ухаживала за заболевшей мамой. И была шокирована, когда через несколько месяцев после смерти жены Этуш попал в автомобильную аварию вместе с другой женщиной, Еленой, оказавшейся на 43 года его моложе. Раиса восприняла это как предательство и семь лет не разговаривала с отцом. Но спустя годы помирилась, убедившись, что новая жена преданно о нем заботится, ведет себя скромно и не эксплуатирует его имя.

Мария снялась вместе со звездным родителем в фильме. Фото: Кадр из фильма

Мария Евстигнеева отказалась от громкой фамилии

Мария с детства снималась в кино, поступила в Школу-студию МХАТ, где общалась с Ириной Цывиной, учившейся на два курса старше, с которой Евгений Евстигнеев закрутил роман. Мария винила папу в нервной болезни ее матери (актрисы Лилии Журкиной). После смерти жены Евстигнеев женился на Цывиной. Дочь назвала отца предателем и прекратила с ним контакт. Вышла замуж и назло взяла фамилию мужа - Селянская.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Свою любовь надо показать на деле»

- Развод родителей дети чаще всего принимают достаточно травматично. Девочки - особенно, - говорит психолог Анетта Орлова. - И особенно если уходит отец. Девочка начинает жалеть маму, отец выступает как некий агрессор. И это бессознательный процесс. Как бы девочка до этого ни любила отца, если она идентифицирует себя с матерью (особенно если мама говорит о папе плохо), то процесс усиливается. И дочь реагирует очень болезненно, вплоть до разрыва отношений.

Вторая причина, по которой может произойти разрыв, - если девочка сама очень привязана к папе, у них тесная связь. И вдруг отец уходит, встретив какую-то женщину. Девочка чувствует себя брошенной. Многое зависит от того, в каком возрасте это происходит. Несовершеннолетние дети нередко начинают обвинять себя в разводе родителей, им кажется, что они что-то делали не так.

В первую очередь можно посоветовать маме постараться не включать своего ребенка в конфликт, сохранить связь между дочерью и отцом. И, конечно, многое зависит и от отца. Часто мужчина уходит в новую семью и забывает о детях. Важно, чтобы родитель не попал под влияние новой женщины, которая, естественно, ревнует его к прошлой семье, и сказал своему ребенку: «Я тебя люблю, ты самый дорогой мне человек». И доказал это не только на словах, но и на делах.

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