Дочь Петросяна живет у Степаненко и игнорирует отца

В начале декабря прошлого года 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Однако сатирик пока ещё не разделил имущество с бывшей женой Еленой Степаненко, с которой прожил в браке 33 года.

По слухам, за эти годы артисты нашутили аж на полтора миллиарда рублей. Общих детей у пары не было. У Евгения Вагановича есть взрослая дочь кинопродюсер Викторина, которая до последнего времени проживала в США со своей семьей. А у Елены Степаненко детей нет. Друзья артистки говорят, что Викторина, мать которой ушла из жизни, когда дочь Петросяна была ещё ребёнком, называет Елену Степаненко мамой. Более того, по словам адвоката Сергея Жорина, единственная дочь Петросяна теперь живет у Степаненко.

- Мы пришли в квартиру Евгения Вагановича в Зачатьевском переулке, куда Степаненко почему-то долгое время не разрешала войти Петросяну, - рассказывает адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы Петросяна. - Елена Григорьевна сказала, что пропустит в квартиру только Евгения Вагановича. Мы не думали, что в квартире есть кто-то, кроме Степаненко - может, Елена Григорьевна не одета, стесняется. Какого же было удивление Петросяна, когда он зашел в квартиру и увидел, что, кроме Степаненко, там еще и его дочь Викторина.Они в ультимативной форме потребовали... сдать телефон. А сами стали ходить за Петросяном по пятам и снимать его на свои телефоны. Так себя вели, словно картины и иконы он будет складывать в свой портфель. Это было унизительно.

- В чем была цель этого визита?

- Евгению Вагановичу для работы нужно было забрать документы. Удостоверение народного артиста, например. Степаненко же долго не разрешала ему войти в эту квартиру, хотя у него там остались личные вещи.

- Как сейчас себя чувствует Евгений Ваганович?

- Предательство дочери, для которой он столько сделал в этой жизни, безусловно, его расстроило. Насколько мне известно, дочь сейчас не общается с Евгением Вагановичем. На период судебного процесса про разделу имущества Викторина поддержала Елену Степаненко. Евгений Ваганович на ожидал, что самый близкий для него человек выберет не родственные отношения, а имущественную составляющую. Любопытный факт: у Викторины есть дом в Америке. Половина этого дома принадлежит ей, а другая половина записана на Петросяна. А значит, этот дом тоже подлежит разделу, поскольку является совместно нажитым имуществом Петросяна и Степаненко. Хотя фактически домом пользуется только Викторина. Впрочем, дочь Евгения Вагановича понимает, что родной папа ее не обидит. А вот чужая по сути тетя в лице Степаненко... Поэтому Викторина, скорее всего, и сблизилась с бывшей женой Евгения Вагановича.

- Викторина до сих пор в Москве?

- Она живет у Елены Степаненко, в той самой квартире в Зачатьевском переулке. Надо отдать должное Евгению Вагановичу - он очень быстро расстраивается, но потом быстро стабилизируется. Конечно, ему неприятно такое поведение дочери, но жизнь продолжается. Петросян, будучи позитивным человеком, старается не унывать.

P. S. Мы позвонили Елене Степаненко, чтобы узнать ее версию событий. Елена Георгиевна оказалась занята: была на службе в храме по случаю Крещения и не смогла дать комментарий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/663285" frameborder="0"></iframe> Петросян и Степаненко разводятся: в чём причина?.Питт и Джоли. Шнур и Матильда. А теперь ещё и Петросян со Степаненко разводятся. Как дальше верить в любовь?

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