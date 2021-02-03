Пентагон готовится к ядерной войне с Россией и Китаем

Bероятность конфликта с применением ядерного оружия в Пентагоне оценивают «как низкую» Фото: EAST NEWS

Всего несколько дней назад мир со «сдержанным оптимизмом» приветствовал решение глав России и США продлить еще на пять лет единственный оставшийся между двумя странами договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3. И вот - отрезвляющее «уточнение» из Вашингтона: ядерная война между США и Россией, а может, и с Китаем, вполне возможна.

Об этом глава американского стратегического командования вице-адмирал Чарльз Ричард написал в статье для февральского издания Военно-морского института. И хотя он добавил, что вероятность конфликта с применением ядерного оружия в Пентагоне оценивают «как низкую», сам допуск такого столкновения в современных условиях говорит о многом.

«Существует реальная вероятность, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с использованием ядерного оружия, если они почувствуют, что проигрыш с использованием обычных вооружений может угрожать режиму или государству» - пишет вице-адмирал. Значит, США должны поменять свой подход с «ядерное применение невозможно» на «ядерное применение — вполне реальная возможность» и готовиться к этому.

Россия и Китай, пишет Ричард, «начали агрессивно бросать вызов международным нормам и глобальному миру», при этом оба государства, дескать, использовали инструменты силы и угрозы, «не виданные со времен пика холодной войны», такие как кибератаки и угроза в космосе.

Напомним, что действующая российская военная доктрина, утвержденная в 2014 году президентом страны, имеет оборонительный характер и предусматривает применение ядерного оружия в ответ на применение против России и ее союзников такого же вида оружия или других видов оружия массового поражения. Россия также может использовать ядерный арсенал, если агрессия против нее с применением обычного оружия ставит под угрозу само существование государства.

В этом контексте «открытие» американского вице-адмирала, утверждающего, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если «почувствует, что проигрыш с использованием обычных вооружений может угрожать режиму или государству» выглядит не столь новаторским, как может показаться.

Примечательно в его рассуждениях другое: в 2014 году, когда, согласно тогдашнему президенту США Обаме, российская экономика была «порвана в клочья», американцы особого внимания на нашу ядерную доктрину, видно, не обратили, потому что не считали Москву реальным конкурентом. Теперь же, когда столкнулись с тем, что Россия и Китай «начали агрессивно бросать вызов международным нормам и глобальному миру» (в том виде, как их понимают в Вашингтоне), фактически признали: однополярного мира больше нет.

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