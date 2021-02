Скрытая овуляция: ученые предложили новую разгадку главной загадки женской физиологии

Современные женщины в периоды овуляции начинают одеваться вызывающе Фото: Shutterstock

Самки многих животных являют характерные признаки того, что они изготовились к зачатию. У собак, к примеру, начинается так называемая течка. У человекообразных обезьян недвусмысленно набухают гениталии – так, что самцы видят разницу и понимают, что она означает. А по внешности представительниц прекрасного пола невозможно определить, в какие дни они способны забеременеть. Нет никаких очевидных проявлений, которые позволяли бы ориентироваться. Ничего, что бросалось бы в глаза. В результате обескураженные мужчины то и дело интересуются – допустимо ли закончить сексуальный контакт вольным семяизвержением или лучше бы поберечься. Интересуются, правда, как правило, с иной целью – не ради зачатия, а наоборот. Но сути это не меняет: у женщин овуляция незаметна. Что и представляет собой давнюю загадку, которая озадачивает ученых вот уже полвека.

Разгадку сексуального недоразумения недавно предложили американские и австралийские психологи из нескольких университетов (Arizona State University, University of Auckland, University of California), которыми руководила Джейми Арона Кремс (Jaimie Arona Krems) из Университета Оклахомы (Department of Psychology, Oklahoma State University). Свои доводы они изложили в научном журнале Nature Human Behaviour, на который ссылается австрийское издание Der Standard, коротко рассказавшее о «новом объяснении».

Из весьма популярного «старого объяснения» следовало, что на заре эволюции женщины все-таки проявляли внешние – физиологические - признаки повышенной фертильности. Может быть, как и самки нынешних приматов, тоже набухали гениталиями. Ведь задача продолжения рода была самой главной. И решить ее надо было как можно быстрее. Вступив в интимную связь. Вот женская природа и провоцировала на неё мужчин, которым не приходилось глубоко задумываться, чтобы распознать «благоприятные моменты». И так было видно.

Но со временем – в процессе естественного отбора – женщины стали «скрытными». В смысле овуляции. Якобы подобная стратегия стала давать больше преимущества – как им самим, так и потомству благодаря развивавшимся семейным отношениям.

Считалось: мужчина, обуреваемый желанием продолжить род, но находясь в неведении о том, когда именно наступит момент для наиболее успешного оплодотворения женщины, был вынужден дольше оставаться с ней. Как минимум, до тех пор, пока сексуальная партнерша не родит. Это формировало привязанность и давало хоть какую-то гарантию на то, что отец позаботится о детях, да и о их матери.

Согласно "старой" гипотезе, скрытая овуляция укрепляла семью, способствовала созданию, как сейчас выразились бы, "института отцовства".

Исследователи из команды Джейми Кремс выдвигают другую гипотезу, основанную на математическом моделировании. И отводят главную роль не участливым мужчинам, а завистливым женщинам.

Логика «нового объяснения» такова: женщины с заметной овуляцией, конечно, привлекали мужчин. По крайней мере, на короткое время. Но сами же от этого страдали – их били агрессивно настроенные соперницы, у которых заметная овуляция еще не наступила или уже миновала. Жертвы агрессии становились в результате уже не столь интересными. В первобытном обществе могли дубинами и камнями выгнать из племени, изувечить, а то и убить.

Ради собственного спокойствия женщины начали скрывать свою овуляцию. Что стало помогать продолжать род и устанавливать более стабильные отношения с половыми партнерами. Выработанная в итоге стратегия оказалась успешной, закрепилась и не меняется вот уже более ста тысяч лет.

По "новой" гипотезе, искоренению явной овуляции способствовало соперничество. Конкурентку могли и убить: "чтобы чужих мужиков не уводила".

Не исключено, что скрытой овуляции способствовала еще и появляющаяся одежда, скрывавшая у доисторических женщин набухающие места. Те постепенно и перестали набухать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не в каменном веке живем: тайное всё равно стало явным.

Ученые давно обнаружили эдакий побочный эффект овуляции: в эти дни женщины становятся более сексуальными. И как следствие, охотнее идут на контакт с кавалерами, чаще уступают их домогательствам. Тем себя и выдают – через подсознание.

К примеру, эксперименты Марти Хаселтон, психолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, продемонстрировали: во врем овуляции женщины одеваются более вызывающе. Да и сами становятся краше.

Исследовательница дважды фотографировала молодых студенток - первый раз во время овуляции, второй раз - после. Показывала эти парные снимки мужчинам и спрашивала: «На каком женщина выглядит привлекательнее?» Мужчины дружно выбирали фотографии, которые были сделаны в период овуляции.

Еще один признак: в свои фертильные дни женщины иначе двигаются. Это открытие принадлежит Бернарду Финку из Геттингенского университета. Ученый снял на видео произвольные танцы нескольких десятков студенток. Каждую - по два раза: одна запись была сделана во время овуляции, другая - до или после.

Видео демонстрировали мужчинам, обрабатывая кадры так, что остались лишь покачивающиеся в такт музыки женские силуэты. Представителям сильного предлагали выставить баллы каждой исполнительнице - за художественное восприятие, выражаясь языком судей по фигурному катанию.

Надо ли говорить, что оценки женщинам, находящимся в стадии овуляции, оказались заметно выше.

Финк повторил эксперимент, сняв на видео студенток, которые просто шли - точнее, удалялись. Результат оказался тем же.

- Женский половые гормоны - эстрогены, концентрация которых повышается в периоды наиболее благоприятные для зачатия, влияют на мышцы, связки, сухожилия, - объясняет Финк, - словно бы размягчают их. Вот женщины и начинают двигаться иначе - более эротично виляя бедрами.

Кстати, исследователи из Университете в Нью-Мексико нашли и материальное подтверждение "феномену Финка". А точнее денежное. Из их экспериментов выходило, что женщины, танцующие в барах у шеста - так называемые go-go-girls - во время овуляции зарабатывают больше чаевых.

Нашлись, кстати, и физиологические приметы овуляции, незаметные, правда, невооруженных глазом.

Голландские исследователи и их коллеги из Университета Аризоны несколько месяцев измеряли температуру в интимных местах молодых женщин-добровольцев. Во время овуляции она повышалась почти на 2 градуса. Это – там. А в других местах - почти на градус.

Кто знает, может быть, разогрев гениталий остался эдаким рудиментом более явного древнего процесса – того самого набухания?

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Овуляция - внутреннее явление женского организма, которое представляет собой выход яйцеклетки в места, предназначенные для оплодотворения. За несколько дней до этого и в течении стольких же после половозрелые женщины становятся наиболее фертильными. То есть, лучше всего готовыми к зачатию. Про такой период мужчины говорят: «Одно неосторожное движение - и ты отец!». Так вот, если верить ученым, то именно в эти дни, которые, по народной терминологии, называются еще и «опасными», в дамах просыпается повышенное сексуальное влечение.

«Опасные дни» и дни обострения сексуального влечения совпадают с точностью до секунд.