Любовь дороже денег: американка заплатила $10000 за операцию на сердце курицы

Наверняка, большинство людей сочтет безумием подобные затраты на курицу, но у Селеты своя точка зрения и свои ценности

Американка Селета Нотнагель, хозяйка домашней курицы по имени Блю, прошлой весной обратила внимание, что ее любимица ведет себя необычно. Птица начала задыхаться, выглядела всегда уставшей и – самое сложное для Селеты – отказывалась обниматься с любимой хозяйкой.

Стало ясно, что Блю больна, и надо показать ее ветеринарам.

Специалисты оказались на высоте: нимало не смутившись, что помощь необходима птице, которую добрая половина жителей с чистой совестью пустила бы на суп, а не на обследования, они провели полный спектр медицинских исследований.

Были взяты анализы крови, сделаны УЗИ и эхокардиограмма, а также рентген.

Первый вердикт был неутешительным. Медики подозревали у двухлетней Блю онкологию. Но, сделав курице компьютерную томографию, удалось поставить окончательный и точный диагноз – порок сердца (незаращение отверстия между двумя основными кровеносными сосудами). Эта врожденная особенность и привела к сердечной и дыхательной недостаточности, которую заметила внимательная Селета.

Говоря откровенно, Блю явно родилась с серебряной ложкой в клюве: Селета купила ее цыпленком за $12 и полюбила всей душой, утверждая, что нет никакой разницы, кого по-настоящему любить – собаку, кошку или курицу.

Птица живет в семье в любви и заботе, у нее есть свое место для сна – на прикроватной тумбочке Селеты. Ее любимое занятие – сидеть на коленях хозяйки. Любимыми лакомствами Блю стали арбуз, клубника, сыр и печенье.

Когда Селета с мужем услышали суровый диагноз, сомнений не было – курицу нужно лечить.

Американка признавалась журналистам:

– Блю – моя родственная душа. Я просто не знала, смогу ли справиться без нее. Она самая крутая птица. Я сказала мужу, что если Блю не справится, то он может вырыть могилу, достаточно большую, чтобы в нее поместились мы обе.

Ветеринары не порадовали: необходима операция на сердце, обойдется она минимум в $4000, но без нее больной не выжить.

Уже в ноябре ветеринарный кардиолог провел довольно сложную операцию, которую нередко проводят детям, собакам и кошкам. Однако курам подобного ранее никто не делал.

В шейную вену домашней Блю хирург поставил катетер, и через вену удалось дойти до сердца и устранить порок.

Хирург-кардиолог поделился впечатлениями от уникальной операции:

– Нам нужно было действовать довольно быстро. Курица была не очень стабильным пациентом, ее пульс был неустойчивым, кровяное давление упало.

К счастью, врачи успели, а организм курицы справился, и уже через двенадцать часов после операции любимица Селеты вела себя так, как будто никогда не болела.

Когда проблема была решена, а Селета Нотнагель уже абсолютно спокойна, пришло время считать расходы. В общей сложности все консультации, приемы, анализы и обследования, подготовительные процедуры и сама операция затянули на $10000, из которых медицинская страховка покрывала лишь четверть.

Наверняка, большинство людей сочтет безумием подобные затраты на курицу, но у Селеты своя точка зрения и свои ценности:

– Да, это большие деньги. Но никто и глазом бы не моргнул, если бы я потратила такие деньги на своего ребенка или свою собаку. Но когда речь идет о курице, люди могут сказать, что проще было сварить из нее суп и купить новую! Но ведь любые домашние питомцы – члены семьи.