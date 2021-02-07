«Надеюсь, вы пройдете этот нелегкий путь»: Навка публично поддержала мужа Заворотнюк

Татьяна Навка. Фото: Инстаграм.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в Инстаграме обратилась к своему партнеру по танцам на льду Петру Чернышеву. 6 февраля спортсмен отметил день рождения – ему исполнилось 50 лет. Широко отмечать юбилей фигурист не собирается – его праздник омрачен болезнью жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Но близкие друзья, коллеги и поклонники поздравляют его по телефону и в соцсетях.

Татьяна Навка поделилась на своей странице несколькими снимками с именинником. На одном из них Петр позирует вместе с женой. 49-летняя Анастасия Заворотнюк уже два года лечится от онкологии, и Татьяна пожелала супругам скорейшей победы над болезнью. Чемпионка пообещала другу всегда быть рядом и оказывать ему всяческую поддержку.

- Петя, богатырского тебе здоровья, энергии и сил для преодоления всех сложностей! Надеюсь, вы пройдете этот нелегкий путь и выйдете из него победителями. Я всегда рядом, всегда подставлю свое дружеское плечо! — написала Навка.

Петр Чернышев уже не первый год участвует в спектаклях, поставленных на льду продюсерским центром Навки. В прошлых сезонах он вместе с Татьяной солировал в ледовом шоу «Аленький цветочек». А в этом году в дни новогодних каникул Навка и Чернышев показали зрителям спектакли «Спящая красавица» и «Руслан и Людмила».

На одном из опубликованных Навкой снимков Петр позирует вместе с женой Анастасией Заворотнюк. Фото: Инстаграм.

Татьяна всегда тепло относилась к жене своего партнера и помогала ему с лечением Анастасии. В 2019 году, например, продюсерская компания Навки перечислила всю прибыль от спектакля «Аленький цветочек» в помощь Заворотнюк, а также фондам, оказывающим поддержку женщинам с онкологическими заболеваниями.

О том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, стало известно в сентябре 2019 года. Семья актрисы почти не комментирует ее состояние и не рассказывает, как проходит лечение. Врачи диагностировали у звезды «Моей прекрасной няни» злокачественную опухоль мозга – глиобластому.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно осенью 2019 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Весной прошлого года актрису выписали из клиники после успешной операции и химиотерапии. Сейчас она проходит реабилитацию дома. Анастасию поддерживают муж, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь – двухлетняя Мила. Заботы о ней на время лечения актрисы взяла на себя мама Анастасии Валентина Борисовна.