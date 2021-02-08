Жители малых городов смогут удаленно освоить новые профессии

Проект «Школа удаленных профессий АРС» актуален в части формирующихся трендов на рынке труда.

С февраля этого года больше 1 тысячи россиян, живущих в малых городах и на сельских территориях, смогут освоить новую профессию в «Школе удаленных профессий АРС». Проект разработал «Ульяновский клуб гражданского образования», идею представили в 2020 году во время форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Проект вошел в трек «Новые компетенции». Агентство одобрило проект для сопровождения, по итогам форума он вошел в топ-100 идей.

Обучение россиян пройдет на базе проекта НКО «Профи-центр», в «Точке опоры – центре кризисной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» при поддержке Фонда президентских грантов. Участники смогут пройти девять курсов по развитию soft skills и шесть профессиональных модулей: например, освоить профессию копирайтера, таргетолога, smm-менеджера.

Попасть на бесплатную программу по проекту «Точка опоры» могут те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, уволенные или существенно сократившие свой доход во время пандемии, многодетные, малообеспеченные, жители малых городов и сельских территорий.

- Проект «Школа удаленных профессий АРС» актуален в части формирующихся трендов на рынке труда. Это и комбинированные формы занятости, в том числе удаленная занятость, и использование цифровых агрегаторов обучения. В то же время проект носит как образовательную, так и социальную функцию. Жители, проживающие на удаленных от крупных центров территориях, смогут бесплатно пройти обучение, тем самым в конкретном селе или малом городе появится трудовая активность», - рассказала директор центра инициатив направления «Молодые профессионалы» АСИ Жанна Кадылева.

По ее словам, агентство прорабатывает проведение пилотного обучения под заказ крупных компаний для трудоустройства участников программы. В АСИ рассчитывают, что человек получит нужную ему компетенцию и сможет устроиться на удаленную работу без привязки к офису.

- В партнерстве с профессиональными бизнес-компаниями, сертифицированными тренерами и педагогами мы разработали шесть образовательных модулей. Участники проекта смогут освоить профессию директолога, узнав, как настраивать рекламу в «Яндекс Директ», менеджера по PR, менеджера по удаленным продажам, таргетолога, копирайтера, - сообщила директор «Профи-центра» Елена Сорокина.

- Обучение будет проходить в дистанционном режиме: смотреть видео и изучать материалы можно будет с компьютера или со смартфона, для этого нужно будет установить бесплатное приложение. Все вебинары будут доступны в записи, если слушатель не успевает поучаствовать вживую. Для тех, у кого нет доступа к компьютерной технике или отсутствует смартфон, при содействии администраций муниципальных образований, где проживает слушатель, мы возможность обучения обеспечим, - подчеркнула руководитель блока профессионального обучения Елена Домашевская, директор «Ульяновского клуба гражданского образования».

По программе предусмотрены несколько этапов:

- прохождение курсов soft skills

- выбор профессии

- обучение по одной из шести профессиональных программ

- дипломная работа

- получение именного сертификата

- консультирование по вопросам трудоустройства

Сопровождая проект, АСИ планирует объединить вокруг него заинтересованных партнеров и подключить к проведению пилотной реализации обучения конкретные регионы.