Не запостил - не привился: История вакцинации в одном чате

Не запостил - не привился
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Антон (инициатор дискуссии):
Кто знает: если вакцинировался, но фотку не выложил, лекарство работает?
Незваный гость:
Работает, но чип не активируется.
Антипод:
А тебе трудно выложить? Ну ты даешь! Многие, между прочим, ради этого на прививку и ходят.
Гость44266:
Не знаю, я выложил, береженого бог бережет.
Доктор Мяснофф:
подписался на комменты.
РетроградЪ:
Это офигеть какая подстава. Вы хоть читали, что там написано? «Вакцина заморожена, нужно время, чтобы она разморозилась». Мало нас в совке мороженой говядиной и рыбой кормили? Вакцина должная быть свежей! Россия будет свободной!
Анжелочка_sexy:
так, девочки, все бегом в 62-ю поликлинику в Чапаевском переулке. Там тааааакой врач укольчики-прикольчики делает. Проситесь прямо к нему. Зовут доктор Антипов. Я плечико заголила, он такой: ой, какая у вас татушка. А я такая: у меня еще есть, но я сейчас стесняюсь показывать. А он такой: ладно, давайте я пока вот эту вашу пчелку в попку уколю. И главное — ни фига не больно ни разу от слова совсем. Но я, конечно: ой! А он улыбается.
Жена@Антипова:
вот я сейчас ойкну кому-то. А с тобой, доктор Антипов, дома поговорим.
Хомяков:
а ты просто фото выложи, а прививаться не ходи, я так и сделал.
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*возможны варианты
Вольдемар
Не советую. Я сдуру выложил, тут же предложения в личку от друзей посыпались: надо отметить. Отметили. Утром еле встал. А не выложил бы — может, и обошлось бы.
Доктор Мяснофф — Вольдемару.
Все правильно, в памятке же ясно написано: у 10% может наблюдаться слабость, недомогание, общая усталость, тошнота, у 5,7% головная боль.
Степан — Вольдемару
Ну ты хоть бухнул по-человечески. А я всю процедуру на видео снял, выставил в «Одноклассниках». Одноклассники (отличники в основном) пишут: Степа, что-то тут не так, ты приглядись к лекарствам в кадре. Пригляделся. Оказалось, жена договорилась с врачом, он меня «зашил» под видом вакцинации.
Февронья
Мало вам одного бесовства – вакцины этой, так вы еще в бесовские соцсети содом и гоморру вашу выкладываете. Окститесь!
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