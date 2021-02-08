Не запостил - не привился: История вакцинации в одном чате

Не запостил - не привился Фото: Михаил ФРОЛОВ

Антон (инициатор дискуссии):

Кто знает: если вакцинировался, но фотку не выложил, лекарство работает?

Незваный гость:

Работает, но чип не активируется.

Антипод:

А тебе трудно выложить? Ну ты даешь! Многие, между прочим, ради этого на прививку и ходят.

Гость44266:

Не знаю, я выложил, береженого бог бережет.

Доктор Мяснофф:

подписался на комменты.

РетроградЪ:

Это офигеть какая подстава. Вы хоть читали, что там написано? «Вакцина заморожена, нужно время, чтобы она разморозилась». Мало нас в совке мороженой говядиной и рыбой кормили? Вакцина должная быть свежей! Россия будет свободной!

Анжелочка_sexy:

так, девочки, все бегом в 62-ю поликлинику в Чапаевском переулке. Там тааааакой врач укольчики-прикольчики делает. Проситесь прямо к нему. Зовут доктор Антипов. Я плечико заголила, он такой: ой, какая у вас татушка. А я такая: у меня еще есть, но я сейчас стесняюсь показывать. А он такой: ладно, давайте я пока вот эту вашу пчелку в попку уколю. И главное — ни фига не больно ни разу от слова совсем. Но я, конечно: ой! А он улыбается.

Жена@Антипова:

вот я сейчас ойкну кому-то. А с тобой, доктор Антипов, дома поговорим.

Хомяков:

а ты просто фото выложи, а прививаться не ходи, я так и сделал.

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*возможны варианты

Вольдемар

Не советую. Я сдуру выложил, тут же предложения в личку от друзей посыпались: надо отметить. Отметили. Утром еле встал. А не выложил бы — может, и обошлось бы.

Доктор Мяснофф — Вольдемару.

Все правильно, в памятке же ясно написано: у 10% может наблюдаться слабость, недомогание, общая усталость, тошнота, у 5,7% головная боль.

Степан — Вольдемару

Ну ты хоть бухнул по-человечески. А я всю процедуру на видео снял, выставил в «Одноклассниках». Одноклассники (отличники в основном) пишут: Степа, что-то тут не так, ты приглядись к лекарствам в кадре. Пригляделся. Оказалось, жена договорилась с врачом, он меня «зашил» под видом вакцинации.

Февронья

Мало вам одного бесовства – вакцины этой, так вы еще в бесовские соцсети содом и гоморру вашу выкладываете. Окститесь!

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