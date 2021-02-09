«Нам снова везет»: Цена на нефть летит вверх

Некоторые эксперты считают, что в ближайшие месяцы стоимость нефти может вырасти до 70 долларов за баррель Фото: REUTERS

В российском Минфине снова тихо радуются. Начало года для бюджета выдалось позитивным. Котировки нашего главного экспортного товара выросли почти на 20%. И если цена сохранится на этом уровне, за казну можно не переживать - дефицита бюджета не будет.

Причин для такой ситуации на бирже, как всегда, несколько.

Во-первых, сильные морозы. В отличие от прошлой зимы, на этот раз холода дошли и до Европы. В итоге спрос на топливо вырос. А вместе с ним и цена.

Во-вторых, общая ситуация на мировых рынках. Там продолжает царить эйфория. Инвесторы вкладывают деньги, отправленные на спасение экономик центробанками развитых стран, во все возможные финансовые инструменты. Поэтому сырьевой рынок тоже получает свою дозу денежных вливаний.

В-третьих, есть проблемы в некоторых странах-экспортерах. То есть спрос на рынке растет, а предложение - падает.

- Упорный рост котировок нефти поддерживается не только патовой ситуацией с переговорным процессом США и Ирана, но и забастовками в Ливии. Там добыча нефти с начала года упала почти на четверть из-за забастовок охраны нефтяной инфраструктуры, - поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

И четвертый фактор, позитивные ожидания. Свет в конце пандемии появился и становится все ярче. Число вакцинированных растет. А это значит, что в ближайшие месяцы страны будут постепенно снимать ограничения, а спрос на топливо будет расти. На фоне искусственного снижения добычи (благодаря сделке ОПЕК+) это приводит к обратному дисбалансу. На рынке нефти может появиться дефицит.

Некоторые эксперты считают, что в ближайшие месяцы стоимость нефти может вырасти до 70 долларов за баррель. Если вспомнить, именно такие значения были год назад – до начала пандемии. Но у этого есть как плюсы, так и минусы. Вопрос в том, как правительство распорядится дополнительными деньгами.

- Нам снова везет. Нефть уже больше 60 долларов за баррель. Но это может в очередной раз помешать развитию несырьевого сектора, - посетовал в понедельник в эфире радио «Комсомольская правда» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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