Анекдоты: Ничто так не украшает спящего мужчину, как ребенок с фломастерами

Жена 20 минут читает письмо. Мужу надоедает молчание.
- Кто же это тебе так много написал?!
- Моя подруга, которая сейчас отдыхает в Сочи.
- И что же у нее нового?
- Пишет, что расскажет обо всем при встрече.
* * *
- Алло, Вася! Ты уже полдня мешок картошки везешь! Где тебя носит?!
- Люсь, у меня проблема. Звоню в такси, называю адрес, объясняю, что стою около банка, что понадобится багажник...
- И что?
- Никто не едет, блин!
* * *
При выборе жены хватило денег только на красоту души.
* * *
- Дочка, ну как вы с мужем, помирились?
- Помирились, но он еще об этом не знает!
* * *
Не понимаю, как люди изменяют друг другу в отношениях?! Я тут не знаю, как своему мастеру салона красоты в глаза смотреть, после того как подстриглась у другого.
* * *
Хитрый отец, чтобы скрыть трещину на стене в углу, когда приходили гости, ставил туда сына.
* * *
- Доктор! Мне так неудобно было вызывать вас в такой ливень!
- Ничего, у меня в соседнем доме еще один больной, так что я сразу убью двух зайцев.
* * *
Объявление по громкой связи в аэропорту:
«Внимание! Кто потерял кошелек с 5000 долларов, просьба выстраиваться в очередь к окошку № 2!»