Анекдоты: Ничто так не украшает спящего мужчину, как ребенок с фломастерами

Жена 20 минут читает письмо. Мужу надоедает молчание.

- Кто же это тебе так много написал?!

- Моя подруга, которая сейчас отдыхает в Сочи.

- И что же у нее нового?

- Пишет, что расскажет обо всем при встрече.

* * *

- Алло, Вася! Ты уже полдня мешок картошки везешь! Где тебя носит?!

- Люсь, у меня проблема. Звоню в такси, называю адрес, объясняю, что стою около банка, что понадобится багажник...

- И что?

- Никто не едет, блин!

* * *

При выборе жены хватило денег только на красоту души.

* * *

- Дочка, ну как вы с мужем, помирились?

- Помирились, но он еще об этом не знает!

* * *

Не понимаю, как люди изменяют друг другу в отношениях?! Я тут не знаю, как своему мастеру салона красоты в глаза смотреть, после того как подстриглась у другого.

* * *

Хитрый отец, чтобы скрыть трещину на стене в углу, когда приходили гости, ставил туда сына.

* * *

- Доктор! Мне так неудобно было вызывать вас в такой ливень!

- Ничего, у меня в соседнем доме еще один больной, так что я сразу убью двух зайцев.

* * *

Объявление по громкой связи в аэропорту:

«Внимание! Кто потерял кошелек с 5000 долларов, просьба выстраиваться в очередь к окошку № 2!»