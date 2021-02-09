Школьникам предложили решать задачи вместе с фиксиками: Яндекс запускает онлайн-олимпиаду “Я люблю математику”

Проводниками ребят в мир чисел станут герои популярного мультфильма “Фиксики”

9 февраля стартовала ежегодная олимпиада “Я люблю математику”. Ее подготовил Яндекс.Учебник совместно с Центром педагогического мастерства Москвы и проектом «Фиксики».

Поучаствовать в олимпиаде смогут школьники с 1 по 6 класс. Участие бесплатно, достаточно зарегистрироваться на сайте (если вы не сделали этого раньше). Пробный тур пройдет с 9 по 28 февраля, а основной - с 1 по 14 марта.

На решение задач отводится 60 минут. Школьники могут подключиться к олимпиаде и начать ее решать в любое удобное время. Как уверяют организаторы, для участия не нужна особенная подготовка. Олимпиада опирается на те знания, что дают в школе.

Но на обычные школьные задачи она совсем не похожа. Хотя бы потому что у нее есть своя мультяшная тематика. Проводниками ребят в мир чисел станут герои популярного мультфильма “Фиксики”. Сюжет олимпиады строится вокруг близнецов Фрика и Гика. Участники должны помочь им адаптироваться к школе, решая вместе с ними математические головоломки.

- Олимпиада устроена так, чтобы ученикам хотелось ее пройти: вместо привычных заданий и двойных листочков мы используем игровые сюжеты и удобную технологичную платформу, - рассказывает генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.

Свои результаты школьники узнают 15 и 16 марта. Каждый ученик получит сертификат участника, победителя или призера. А те педагоги, чьи подопечные особенно отличились, получат благодарственное письмо. Помимо этого, учителя и родители смогут поучаствовать в розыгрыше призов — наушников, рюкзаков и умной беспроводной колонки от Яндекса. Подробнее об условиях участия стоит почитать на сайте конкурса.

- Наша олимпиада не похожа на обычные соревнования, где нужно обогнать других. Здесь главный соперник — сама задача, и каждый, кто что-то решил, уже молодец, потому что он совершил свое маленькое математическое открытие. Дипломы зависят только от личных результатов, и не имеет значения, сколько задач решили другие, - отмечает научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Подготовка к олимпиаде такая же нестандартная, как и она сама. Например, потренироваться в решении задач можно с помощью голосового помощника Алиса от Яндекса. Для этого нужно включить Алису на любом электронном устройстве и сказать ей «Запусти навык “Я люблю математику”». Она сразу же предложит несколько заданий для тренировки.