Зарплату — через суд. Почти все иски о взыскании денег с работодателей были удовлетворены

Удовлетворено 97% требований о взыскании заработнои платы Фото: Артем КИЛЬКИН

В прошедшем году особое внимание в судебнои практике уделяется защите трудовых прав граждан, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на всероссийском совещании судей, посвящённом итогам работы в 2020 и задачам на 2021 год.

«Удовлетворено 97% требовании о взыскании заработнои платы, 83% требовании о предоставлении гарантии и компенсации , предусмотренных трудовым законодательством, 44% требовании о восстановлении на работе, 78% требовании о возмещении вреда, причиненного работнику при исполнении им трудовых обязанностеи », сказал Лебедев.

Кроме того, председатель Верховного суда отметил важное значение судебной защиты прав потребителеи , «которые должны быть своевременно обеспечены товарами и услугами надлежащего качества, в том числе и в период пандемии».

«Судами удовлетворено 82% требовании потребителеи », - сообщил Лебедев.

Еще одно важное направление — справедливое решение споров о долгах. Из-за экономического кризиса, сопровождающего пандемийный год, многие граждане не смогли выполнять свои долговые обязательства.

«Количество дел о взыскании с граждан кредитнои задолженности возросло на 1 млн. 750 тыс. – это почти четверть», - отметил Лебедев. Вместе с тем он отметил, что суды учитывают обстоятельства, которые объективно не позволили должнику выполнить свои обязательства.

«Важное значение имеет правовая позиция Верховного Суда о том, что отсутствие у должника необходимых денежных средств, вызванное запретом определеннои деятельности, установлением режима самоизоляции и другими ограничительными мерами, может быть признано основанием для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств», сказал Лебедев.

В работе совещания в режиме видеоконференции принял участие президент РФ Владимир Путин.

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