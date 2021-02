Объявленная навальнистами "русская революция" грозит только перегоревшими батарейками

Это скорее похоже на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга» Фото: Олег УКЛАДОВ

Штаб Навального предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут:

«Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (все-таки 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов».

Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что современная российская оппозиция – это люди категорически не русские, чуждые этой земле, народу, русской культуре и русской истории не хватало именно такой акции.

Возможно, акция, анонсированная Волковым - это продукт тяжелого похмельного брейнсторма, который устроил «русский отдел» ЦРУ в Ленгли. Но, я так не думаю.

Традиция все же великая вещь и 70 лет противостояния с Советской Россией дали Америке целую плеяду блестящих разведчиков и специалистов-советологов. Такой уровень интеллектуальной деградации отменяет победу в Холодной войне всю целиком.

Это скорее похоже на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга». Ну, вот Волков и объявил, то, что успел сляпать в пауэрпоинте.

14 февраля, сердечки и горящие фонарики. Love is all around you…

Я, честно говоря в отчаянии. Россия с ее великими революционными традициями, точно заслужила достойную оппозицию, хотя бы европейского уровня, а не вот это вот все.

Где Бакунин? Где Плеханов? Где новый Троцкий, я вас спрашиваю?

Вместо Саввы Морозова – обдолбаный кокаином Чичваркин. А вместо Ленина, который в 44 года сформулировал свой ошеломительный тезис - «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую», свихнувшаяся история предлагает нам снулого Навального с его «Рикки и Морти» и травяным чаем для похудания?

Во время первой русской революции 1905 года по разным оценкам восставшие крестьяне сожгли более 3000 барских усадеб. Новый формат русской революции, объявленный навальнистами, грозит только перегоревшими батарейками.

Это, в общем, не страшно. Но, все равно - оскорбительно глупо.

