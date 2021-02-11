Дмитрий Песков оценил армию «Комсомольской правды»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Можно патриотический вопрос, Дмитрий Сергеевич?

- Очередной? Пожалуйста.

- На моей памяти президент обычно такие встречи с руководителями СМИ, которая прошла накануне, проводит где-то в январе, сразу после Нового года. А сейчас это совпало с протестными акциями. Совпадение случайное?

- Нет, конечно, никакой связи с незаконными акциями здесь нет. Встречи этой не было целый год. В прошлом году такая встреча не состоялась. Поэтому, давно уже искали подходящий момент, когда ее можно провести хотя бы в таком режиме - нетрадиционном. Хотя бы в формате ВКС. (Видеоконференцсвязь. - А.Г.) То, что касается времени - ну, действительно, в начале года обычно проводили, сейчас еще все-таки начало года...

И - обилие событий в минувшем, стремительно развивающиеся события в этом году, конечно, стали хорошей палитрой для того, чтобы быть обсужденными на такой встрече. Скорее, это такое общее количество тем уже накопилось для такой встречи...

- Одна из таких встреч президента с руководителями СМИ проходила на площадке «Комсомольской правды». И тогда это все было открыто. Потому что это "Комсомольская правда" была? И почему сейчас встречу закрыли?

- Ну, по-моему, та встреча не полностью была открыта. Все равно там была какая-то закрытая часть.

Ну, опять же, просто в последние разы все это происходило в закрытом режиме, с тем, чтобы дать всем спокойно высказывать свою точку зрения и спокойно обсуждать наиболее актуальные вопросы.

- Вы уже коснулись сегодня немножко оценки прессы. Прозвучала ли на этой встрече оценка - как работают сейчас, в это непростое время, СМИ? И, если да, то - какая? А если вы не сможете сказать, какая там была оценка, тогда, пожалуйста, - ваше мнение о нас.

- Послушайте, какие-то СМИ работают плохо, скучно. Какие-то СМИ - блестяще.

Конечно, "Комсомольская правда" - с вашей армией читателей и слушателей, интернет-пользователей - в данном случае, находится в лидерах - это однозначно.

Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос и, если эта услуга соответствует спросу, вы успешны. Если не соответствует - неуспешны.

В целом журналисты (на встрече с президентом. - А.Г.) не просили дать оценку их работы. Они интересовались другими вопросами.