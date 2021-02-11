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Александр Лукашенко: Интеграцию с Россией одобряет 71,5% белорусов

В Минске стартовало Всебелорусское народное собрание, от которого эксперты ждут радикальных перемен
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

Фото: REUTERS

Есть такая конспирологическая теория, что провести в начале этого года Всебелорусское народное собрание (ВНС) Лукашенко посоветовал Владимир Путин. И на нем дать четкий ответ, когда будет проведена конституционная реформа в стране, по которой часть президентских полномочий будет перераспределена между различными ветвями власти. Эксперты сходились во мнении, что это могло бы чуть подуспокоить наэлектризованное белорусское общество, а значит тянуть с референдумом не стоит: летом – крайний срок. У Александра Григорьевича, как выяснилось после первого дня (ВНС) свои представления о временных рамках этого процесса, которые можно выразить словам товарища Саахова из «Кавказской пленницы»: «Торопиться не надо».

Может создаться впечатление, что народное собрание – дело внутреннее, но первая часть выступления президента Белоруссии была явно адресована заграничной аудитории. Которую, к слову, представляли сотрудники дипмиссий различных стран. Лукашенко прошелся и по западным «кукловодам», которые пытались устроить даже не «цветную революцию», а самый настоящий мятеж. И по «их нравам» - от Капитолия до демонстраций в Нидерландах и Польше. Но чаще всего, конечно, он говорил о ближайшем соседе. С трибуны он раскрыл коварные планы оппозиции, в которых было очень много России. Точнее, очень мало:

- Выход из СГ, ЕАЭС, ТС и других интеграционных образований, где присутствует Россия.

- Возобновление таможенного и пограничного контроля на границе с РФ.

- Выполнение всех критериев членства в ЕС и НАТО.

- Запрет пророссийских организаций и фондов.

- Категорический запрет трансляций публицистических, общественно-политических программ российских телеканалов.

- Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля за своими системами противовоздушной и противоракетной обороны.

- Вывод с территории республики российских военных объектов.

После чего Лукашенко внезапно раскрыл тайну недавнего масштабного социологического опроса, который проводился в стране. А в Белоруссии этим балуют ой как нечасто.

- 71,5 процентов белорусов за интеграцию с Россией и около 30-ти – с ЕС, - поведал он. - Только сплотившись мы сохраним устойчивость наших стран. От связки «Беларусь-Россия» или «Россия – Беларусь» зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть. Но нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни, тем более, в Беларуси.

И тут сторонний, но пытливый наблюдатель спросит: постойте, а как же столь милая сердцу Александра Григорьевича многовекторность. А с ней все в порядке. Лукашенко заверил, что не будет отходить от многовекторной политики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко: "От связки «Беларусь-Россия» или «Россия – Беларусь» зависит, будет здесь мир или война".

Президент Беларуси Александр Лукашенко: "От связки «Беларусь-Россия» или «Россия – Беларусь» зависит, будет здесь мир или война".

Фото: REUTERS

Что до поправок в Конституцию, то они, по мнению президента Белоруссии, должны быть подготовлены в течение этого года. А референдум состоится уже в начале следующего. Очевидно, Александр Лукашенко, подавив оппозиционные выступления, которые уже не докучают былой массовостью и настойчивостью, немного успокоился и решил, что не стоит гнать лошадей. Негоже в объявленный в Белоруссии год народного единства разобщать своих граждан наспех «сваренными» референдумами. Могут и подождать.

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