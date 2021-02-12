Анекдоты: Очень жадный комар закрывает за собой форточку, чтобы другие не залетели

«Хватит нам уже навязывать чуждые банковские карточки, дайте нам наши, родные, продуктовые...» - пишут простые россияне в Госдуму.
* * *
Оля - одна из самых любимых моих единственных женщин.
* * *
Я - взрослый, состоявшийся мужчина, и мне нужен этот радиоуправляемый вертолет!
* * *
- У вас двойняшки? Как вы с ними справляетесь? Они же так шумят.
- Ничего, нормально! Один шумит так, что второго не слышно!
* * *
Подходит мужик к витрине с колбасами да копченостями, выбирал-выбирал, наконец говорит:
- Мне, пожалуйста, суслятины горячего копчения.
- Чего?! У нас такого нет.
- Ну как же нет, вон там на ценнике написано: «суслятина г. к.».
Молоденькая продавщица хлопает себя по лбу и кричит старшей:
- Галина Константиновна, у вас бейджик в витрину упал!
* * *
Мат запретили… Как теперь описать 2020 год?.. Ума не приложу…
* * *
- Больше всего из-за коронавируса я боюсь потерять вкус..
- И что?
- Тогда придется начать смотреть Волочкову и Бузову.
* * *
Майор - солдату:
- Вы уже пятый раз за месяц просите увольнительную из-за неожиданной болезни дедушки!
- Так точно, товарищ майор, я уже и сам подумываю: не симулирует ли дед…
* * *
- Зачем ты ежемесячно тратишь так много денег на лотерею? Ведь шанс выиграть ничтожный?
- Я на свою будущую пенсию с зарплаты тоже ежемесячно отчисляю большие деньги, но в лотерею выиграть хоть какой-то шанс есть!
* * *
- А почему вы, мужчины, так редко дарите девушкам цветы?
- Ну так вы же нам пиво вообще не дарите!
* * *
Я такой старый, что внуки не верят: иметь один телефон на всю семью было круто.
* * *
- Скажи мне что-нибудь ласковое и теплое.
- Котеночек.
- Мало.
- Котеночек на батарее.
* * *
Женщина, заказавшая услугу «Муж на час» для ремонта электропроводки, стала вдовой уже через 15 минут...