Анекдоты: Очень жадный комар закрывает за собой форточку, чтобы другие не залетели

«Хватит нам уже навязывать чуждые банковские карточки, дайте нам наши, родные, продуктовые...» - пишут простые россияне в Госдуму.

* * *

Оля - одна из самых любимых моих единственных женщин.

* * *

Я - взрослый, состоявшийся мужчина, и мне нужен этот радиоуправляемый вертолет!

* * *

- У вас двойняшки? Как вы с ними справляетесь? Они же так шумят.

- Ничего, нормально! Один шумит так, что второго не слышно!

* * *

Подходит мужик к витрине с колбасами да копченостями, выбирал-выбирал, наконец говорит:

- Мне, пожалуйста, суслятины горячего копчения.

- Чего?! У нас такого нет.

- Ну как же нет, вон там на ценнике написано: «суслятина г. к.».

Молоденькая продавщица хлопает себя по лбу и кричит старшей:

- Галина Константиновна, у вас бейджик в витрину упал!

* * *

Мат запретили… Как теперь описать 2020 год?.. Ума не приложу…

* * *

- Больше всего из-за коронавируса я боюсь потерять вкус..

- И что?

- Тогда придется начать смотреть Волочкову и Бузову.

* * *

Майор - солдату:

- Вы уже пятый раз за месяц просите увольнительную из-за неожиданной болезни дедушки!

- Так точно, товарищ майор, я уже и сам подумываю: не симулирует ли дед…

* * *

- Зачем ты ежемесячно тратишь так много денег на лотерею? Ведь шанс выиграть ничтожный?

- Я на свою будущую пенсию с зарплаты тоже ежемесячно отчисляю большие деньги, но в лотерею выиграть хоть какой-то шанс есть!

* * *

- А почему вы, мужчины, так редко дарите девушкам цветы?

- Ну так вы же нам пиво вообще не дарите!

* * *

Я такой старый, что внуки не верят: иметь один телефон на всю семью было круто.

* * *

- Скажи мне что-нибудь ласковое и теплое.

- Котеночек.

- Мало.

- Котеночек на батарее.

* * *

Женщина, заказавшая услугу «Муж на час» для ремонта электропроводки, стала вдовой уже через 15 минут...