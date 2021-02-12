Россия пригрозила разрывом отношений с Европой: три сценария «развода»

На переговорах 5 февраля Сергей Лавров "переиграл" Жозепа Борреля Фото: REUTERS

Через неделю, 22 февраля, на заседании Совета глав МИД Евросоюза собираются еще раз «наказать» Россию. Новые санкции против нее инициирует главный дипломат ЕС испанец Жозеп Боррель, которого за провальный, по оценкам Запада, визит в Москву многие депутаты Европарламента буквально смешали с грязью и потребовали с позором лишить должности.

Но министр иностранных дел России Сергей Лавров, который, как признают даже в Европе, полностью переиграл коллегу на недавних переговорах, предостерег Брюссель от резких шагов. В интервью Владимиру Соловьеву он прямым текстом сказал: Россия готова к разрыву отношений с Европой.

Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, - подчеркнул Лавров. - Еще раз: мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне.

Без сомнения, впервые за последние лет пятнадцать, вместо дипломатично-постного «Россия оставляет за собой право принять ответные меры», Москва заявила, чтобы сомнений ни у кого относительно наличия у нее политической воли не осталось: будут новые угрозы - не будет никаких отношений!

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Теперь, как говориться, пусть в Брюсселе «чешут репу» и просчитывают возможные последствия своей политической непримиримости.

Примечательно, что именно Лавров, возглавив МИД в марте 2004 года, вел с партнерами из ЕС поначалу весьма перспективные переговоры о расширении и углублении двустороннего сотрудничества. В том числе по безвизовому режиму. Но в 2006 году поступательное движение в этом направлении было заблокировано. Сначала Польша выступила против, мотивируя свою позицию тем, что Россия не покупает ее свинину, потом свой повод нашла и Литва. А потом там сообразили: безвиз - это морковка, поощрения которой заслуживают самые преданные. И достался он через несколько лет «це Европе» за решительный разрыв с Москвой.

Вряд ли можно говорить о полном и быстром разрыве торгово-экономических связей, этого и их, и наша экономика просто не выдержит. Россия и по экспорту, и по импорту третий-четвертый партнер Евросоюза. То, что на валютной бирже заявление Лаврова лишь на 0,2 процента «просадило» рубль, подтверждает, что прозвучавшее предупреждение не воспринимается как программа немедленных действий.

И все же, давайте просто представим, лишь в отдельных сферах, что стоп-кран все-таки сорван.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

1. Повернем рубильник и перекроем поставки энергоносителей?

Тридцать процентов энергоносителей Евросоюз получает из России. Понятно, что и наша страна с этого получает имеет значительный доход. Быстрый разрыв сотрудничества в этой сфере просто невозможен, потому что такой сценарий приведет к коллапсу как их экономики, так и нашей. Многократно объявленные в последние годы Западом планы по сокращению «энергозависимости» от России заканчивались ничем, а объем наших поставок нефти и газа в страны ЕС даже увеличивался. Так что тут политическая воля западников ломается об экономический интерес.

2. Останемся без европейских товаров?

Россия для ЕС - крупнейший рынок сбыта. Но не надо забывать: сегодня все, что предлагает нам Запад, можно найти, и достойного качества, на Востоке, который санкциями нам всуе не грозит. Так что сценка «Постойте-постойте, вы не так нас поняли!..» вполне вероятна после предупреждения Лаврова.

3. Будет новый железный занавес?

Если уж закрываться от «западных партнеров», тогда стоит вводить выездные визы. Хочешь в Европу – будь добр, объясни, с какой целью. И пошлину в казну заплати. Согласитесь, это из области фантастики. Тогда ЕС в ответ на «недопустимые действия» Москвы поголовно обрежет россиянам шенген? А как же наши туристы, приносящие европейским столицам и курортам многомиллиардные прибыли? Вопросы здесь повисают в воздухе. Кому будет хуже – главный из них. Но, согласитесь, весьма неприятно почувствовать, что кто-то, щедро принимавший вас раньше, вдруг отказал вам в своем доме. Кстати, пережитый всеми нами карантинный год, когда страны, в том числе и в ЕС, отгородились друг от друга визовыми кордонами, заметно стушевал накал страстей «по шенгену».

Представить обрушение всего выстроенного за многие годы в отношениях России и Евросоюза очень трудно. Хотя жизнь показывает, что ничего невозможного нет. Но одна оговорочка: еще Бисмарк предупреждал своих соотечественников, что «Россия опасна малостью своих потребностей». Да, общество потребления и наши аппетиты изрядно подогрело, но все же не до такой степени, как на Западе. Так что от грозящих, при худшем сценарии, экономических неурядиц и бед первыми взвоют, однозначно, европейцы.

Поэтому именно к ним и обращался Лавров: подумайте, прикиньте, взвесьте, а надо оно вам?

На Западе сейчас идет настоящая «ломка»: Россия, которую лишь двадцать лет назад списали в статисты, вдруг пытается из себя чего-то строить. Как это так? Мы же ее победили в холодной войне, что она себе позволяет! На сторону «победителей» перебежали и многие бывшие союзники. А уж им то как обидно… Поэтому громче всех новых санкций против России требуют прибалты, Польша и Чехия. Вот их-то раж и следует поунять тяжеловесам из Берлина и Парижа. В ближайшие дни узнаем, услышали там Лаврова или нет, а если услышали, то правильно ли поняли.

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