Главврач одной из ведущих ковидных больниц назвал два возможных сценариях эпидемии COVID-19 в 2021 году

Сегодня в мире зафиксировано уже более 4 тысяч вариантов коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВЕСЕННИЕ БОЛЬНЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОСЕННИХ

- Сегодня в мире зафиксировано уже более 4 тысяч вариантов коронавируса. И всерьез обсуждается возможность последовательно прививать одного человека разными вакцинами, чтобы обеспечить защиту от мутирующего возбудителя инфекции, - рассказал на круглом столе в «Комсомольской правде» главврач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова Валерий Вечорко. — Генетически сегодняшние вирусы существенно отличаются от тех, что были в начале пандемии.

Заметно отличается и клиническая картина, то есть симптомы и течение болезни у пациентов, отмечает врач.

- Прошлой весной мы видели много больных с гастроинтестинальными симптомами (тошнота, рвота, диарея, боли в желудке. - Ред.). Летом — с церебральной симптоматикой (сильные головные боли, головокружения, спутанность сознания и т. п.). А вот осенние больные отличаются особенностями развития дыхательной недостаточности, - пояснил Вечорко.

Изменения, мутации коронавируса могут сказываться на эффективности вакцин и лечения, предупредил врач.

Главный врач городской клинической больницы №15 им. О.Филатова, кандидат медицинских наук Валерий Вечорко. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ДВА СЮЖЕТА ДЛЯ ПАНДЕМИИ

Коронавирус стал одним из главных объектов исследований ученых. На сегодня по официальным данным в мире ведется более 2 500 исследований, многие из них международные, рассказал Валерий Вечорко. Научные работы направлены на профилактику, лечение и изучение отдаленных последствий COVID-19.

- Если говорить о том, что нас ждет в 2021 году, то, на мой взгляд, возможны два сценария, - предполагает главврач одной из ведущих ковидных больниц. - Первый: пандемия скоро закончится. В этом случае наиболее востребованы будут исследования по психологической и физической реабилитации после ковида, по оценке социальных и экономических последствий пандемии. А также изучение эффектов и последствий вакцинации.

Второй сценарий — пандемия продолжится. При таком развитии событий акценты исследований сместятся. Лидировать по актуальности будут сравнительная оценка эффективности вакцин и работы над улучшением диагностики ковида, как лабораторной (тесты), так и инструментальной (КТ, рентген и др.).

В лабораторной диагностике золотым стандартом сегодня остаются ПЦР-тесты на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВМЕСТО МАЗКА ИЗ НОСОГЛОТКИ — ТЕСТ ПО СЛЮНЕ

В лабораторной диагностике золотым стандартом сегодня остаются ПЦР-тесты на коронавирус (то есть мазки из носа и ротоглотки), отметил Валерий Вечорко. Однако в самом ближайшем будущем в нашу жизнь могут войти несколько важных новаций:

- упрощение лабораторной диагностики. В частности, ПЦР слюны без потери чувствительности теста. Для пациентов это будет намного проще и куда менее травматично, чем взятие мазков с глубоким проникновением в носоглотку;

- замена методик, основанных на ПЦР, на технологии с прямым определением антигена вируса в крови. Это может повысить скорость диагностики, не снижая достоверности результатов.

Также можно ожидать, что войдут в широкую практику анализы на определение клеточного иммунитета к коронавирусу, считает Вечорко. По мнению многих вирусологов это звено иммунной системы, скорее всего, играет даже более важную роль в защите от ковида, чем антитела.

А вот для оценки степени поражения легочной ткани заболевших и перенесших инфекцию все активнее будет применяться искусственный интеллект, отметил главврач. При этом, по его мнению, не стоит зацикливаться на компьютерной томографии, есть и альтернативные методы, например, МРТ (в этом случае нет серьезной облучающей нагрузки на организм, как при КТ. - Ред.).

Для оценки степени поражения легочной ткани заболевших и перенесших инфекцию все активнее будет применяться искусственный интеллект Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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- Очень хотелось бы надеяться, что события будут развиваться по первому сценарию (см. выше), - сказал в завершение своего доклада Валерий Вечорко. - В частности, сейчас по своей больнице мы видим, что количество госпитализированных пациентов уменьшается.

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