Не рано ли открывать забрала: эксперты оценили отмену масочного режима в российских регионах

Иммунная прослойка в России на ее сегодняшнем уровне может влиять на снижение заболеваемости, только если сохраняются противоэпидемические меры Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заболеваемость ковидом в России притормозилась и даже пошла на спад. И, хотя по темпам вакцинации мы пока далеко не в первых рядах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что уже к середине лета может образоваться вполне весомая иммунная прослойка. Тогда, по его мнению, можно будет отказаться от всеобщего масочного режима: «То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - образно выразился Песков.

Однако в некоторых регионах, судя по всему, «лето» наступило намного раньше климатического срока. На этой неделе две республики объявили, что уже отменяют масочный режим на своих территориях. 10 февраля о таких послаблениях сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув, что сохраняется рекомендация носить средства индивидуальной защиты для групп риска. А с 12 февраля обязанность непременно надевать маски в общественных местах отменена распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова. Оправданны ли такие решения или кое-где у нас случилось головокружение от успехов - временной передышки в ходе эпидемии? Об этом «КП» спросила инфекционистов, вирусологов и специалистов по организации здравоохранения.

РАССЛАБИМСЯ - ПОТЕРЯЕМ ТО, ЧЕГО ДОСТИГЛИ

- Крайне спорное решение, - говорит об отмене масочного режима директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов. - Медицинские специалисты и Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом уже неоднократно предупреждали, что даже вакцинированным людям сейчас нужно обязательно носить маски. Известно, что прививка не исключает возможности заражения и передачи вируса восприимчивым лицам. А их у нас пока много, иммунная прослойка еще невысока.

Поэтому отмена масочного режима на сегодня выглядит неоправданной, считает врач-инфекционист. Особенно опасен отказ от этой меры в закрытых непроветриваемых помещениях, в местах скопления людей, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора-два метра. «Однозначно должен соблюдаться строгий масочный режим при посещении поликлиник и больниц», - подчеркивает эксперт.

В любом случае расслабляться преждевременно. «Эпидемия вовсе не закончилась, она продолжается, за последние сутки произошел прирост по сравнению с предыдущими, - обращает внимание Викулов. - Если 10 февраля суточное количество случаев коронавируса у нас было 14 494, то 11 февраля - уже 15 038». Положительная динамика наблюдается, но о стабильном снижении говорить все-таки рано, отмечают специалисты. Если перестать соблюдать необходимые противоэпидемические меры, включая ношение средств индивидуальной защиты, можно потерять те результаты, которые мы получили. И догуляться с преждевременно открытым забралом до нового скачка заболеваемости.

МОЖНО, НО ТОЧЕЧНО И ОСТОРОЖНО

- Самостоятельное снятие ограничительных мер регионами возможно, если все просчитано, спрогнозировано и есть убедительные основания для таких действий, - считает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. - В Чечне последние месяцы ситуация достаточно стабильна, новые случаи ковида единичны. В Удмуртии же оказываться от масочного режима, мне кажется, рановато. Там сейчас больше сотни новых случаев в сутки. Если говорить о других регионах, то, скажем, на Чукотке, в Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе эпидобстановка выглядит вполне прилично. Поэтому, возможно, там в отсутствие массовых скоплений людей безопасно ходить без масок. Но в толпе средства защиты обязательно нужно надевать, потому что респираторные инфекции никто не отменял.

В то же время в городах-миллионниках и тех регионах, где еще достаточно высокий уровень заболеваемости, даже близко нельзя говорить об отмене масочного режима, подчеркивает Лариса Попович. «Зачем торопиться? Ситуация в целом очень нестабильная. Даже разовые массовые акции, которые прошли в январе в Москве и в Питере, обернулись дополнительными всплесками заболеваемости. Они, может, не так сильно заметны, поскольку размазаны в течение нескольких дней, но если посмотреть динамику - как шел эпидпроцесс до них и после, то на графиках отчетливо виден подъем. По расчетам, в Москве мы получили больше 3 тысяч дополнительных случаев заболеваний, которых могло бы не быть. Из них как минимум несколько десятков человек умрет».

В ТЕМУ

Не привезут ли инфекцию в благополучные регионы безмасочники из соседних областей?

Если в той же Чечне сейчас небольшое количество собственных случаев коронавируса, то не подскочит ли заболеваемость, когда приедут и снимут маски жители соседних, менее благополучных по ковиду регионов?

- Чтобы сохранить стабильную эпидситуацию, властям региона, отменившего масочный режим, нужно будет применять стратегию «Три Т», - поясняет Лариса Попович. - Это трафик, тестинг и трейсинг. То есть нужно выяснять, кто приезжает, откуда, тестировать для раннего выявление инфекции и отслеживать все контакты зараженных лиц. Если эта стратегия будет использоваться, то ситуация останется управляемой. Надеюсь, что эпидемиологи Чечни продумали применение всех перечисленных мер.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Что говорят о послаблениях представители федеральных органов власти

Глава Роспотребнадзора Анна Попова:

- Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется.

Глава Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова:

- Ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в РФ до формирования у населения коллективного иммунитета. То есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек. (По последним данным обе дозы вакцины получили 1,7 млн человек. - Ред.)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

- Регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах. (Отвечая на вопрос РИА Новости, как в Кремле относятся к отмене масочного режима в некоторых регионах).

МНЕНИЕ ВИРУСОЛОГА

Отказ от соблюдения защитных мер приведет нас к третьей волне эпидемии

- Иммунная прослойка в России на ее сегодняшнем уровне может влиять на снижение заболеваемости, только если сохраняются противоэпидемические меры, - отметил в интервью «КП» известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. - Если сейчас мы перестанем их соблюдать, не будем носить маски, то с большой вероятностью получим новый подъем заражений коронавирусом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тревожность ситуации усугубляется распространением новых штаммов SARS-CoV-2, отмечают специалисты. Ряд зарубежных производителей вакцин уже предупредили, что в лабораторных условиях показано снижение эффективности прививок при заражении, в частности, южноафриканским штаммом. Не исключено, что и российские вакцины будут работать слабее. В этом случае от серьезного скачка заболеваемости, мощной третьей волны эпидемии нас сможет спасти только комплекс мер: вакцинация, пусть и с меньшей эффективностью, плюс сохранение противоэпидемических мероприятий. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты - в их числе.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда девать использованные одноразовые маски и перчатки

- Маску или респиратор нужно снимать за фиксирующие завязки, не касаясь руками внешней и внутренней поверхностей, - напоминают специалисты Роспотребнадзора.

Перчатки следует снимать так: сначала стянуть одну - так, чтобы она вывернулась наизнанку. Затем всунуть пальцы освободившейся руки внутрь второй перчатки на запястье. Стянуть и ее, так же выворачивая наизнанку. Аккуратно свернуть обе перчатки вместе.

Использованные одноразовые средства защиты нужно вложить в герметичный пакет, плотно закрыть его и выбросить в мусорное ведро, рекомендует Роспотребнадзор.

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