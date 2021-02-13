На Украине ввели плату за сбор в лесу пней и боярышника

«Бумеранг», который из Незалежной закинули в Россию два года назад, вернулся назад Фото: Shutterstock

Помнится, пару лет назад в украинском сегменте сети случилась настоящая вакханалия по поводу якобы введенной платы в России платы за сбор валежника и прочих недревесных лесных ресурсов. Как же свидомые пытались издеваться над россиянами! Их мало интересовало то обстоятельство, что сбор валежника надо было оплачивать по договору лишь в том случае, если он проводился в коммерческих целях. Поскольку Лесной Кодекс РФ никто не отменял, а там прямым текстом говорилось и говорится в статье 11: «Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, ..., а также недревесных лесных ресурсов».

Более того, сбор валежника и прочих недревесных ресурсов освобожден от уплаты налогов даже в случае получения доходов от реализации. Статья 217 Налогового Кодекса РФ «доходы, не подлежащие налогообложению»: «… Доходы, получаемые от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

Но украинцев было не остановить. Однако, как уже неоднократно отмечалось, «бумеранг», запускаемый из Украины в сторону России, обязательно возвращается. И бьет тех, кто его запустил, еще больнее.

Областной совет Херсонской области Украины 5 февраля принял историческое решение в русле движения страны в ЦеЕвропу. Им устанавливаются ставки оплаты на сбор не только древесных ресурсов, но и дикорастущих ягод, орехов и т.д. Причем, вне зависимости от того, осуществляется этот сбор для собственного пользования или на продажу.

Вот, например, какие ставки за сбор килограмма грибов: белые – 2 грн., маслята – 0,5 грн, рыжики - 0,5 грн, рядовки – 0,5 грн. За килограмм боярышника украинцам придется заплатить 0,5 грн, грецкого ореха – 1 грн, рябины (обыкновенной и черноплодной) 0,5 грн, абрикоса, кизила, облепихи, алычи, бузины, шиповника, груши лесной – 0,5 грн, а вот сбор каштана обойдется всего в 0,1 грн за кг.

Даже заготовка пней, коры и древесной зелени оказалась обложена обязательными сборами. Килогамм коры обойдется 0,6 грн, каждый пень в 2 грн, а древесная зелень в 90 грн за тонну. Нельзя бесплатно и заготавливать сено (привет деревенским жителям и фермерам). За заготовку тонны сена на лесных полянах и лугах придется заплатить 120 грн.

А что прикажете делать, когда в государственной казне денег кот наплакал. Приходится искать новые пути пополнения. Наверняка передовой херсонский опыт будет востребован и в других областях. Тем более, там лесов-то еще побольше будет, чем на степной херсонщине.

Так что, вперед, за бумерангами! То есть за пнями!