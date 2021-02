Так и до развода недалеко: девять признаков близкого расставания и пять способов спасти брак

Мнение ученых: вернуть девичью фамилию очень просто. Фото: Shutterstock

1. Меняется лексика

Супругов, что называется, «поглядывающих в разные стороны» выдает язык – меняется набор слов, которые они используют в разговорах друг с другом, а особенно - в переписке. К такому выводу пришли американские психологи из Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin), погрузившись в «страсти», кипящие в соцсети Reddit. Сара Сераж (Sarah Seraj) и её коллеги (Kate G. Blackburn, James W. Pennebaker) проанализировали более миллиона сообщений, оставленных 6800 пользователями, у которых серьезно – вплоть до разводов и расставаний - осложнились отношения с партнерами: женами, мужьями, сожителями и сожительницами.

Выяснилось, о чем исследователи сообщили не где-нибудь на дружеской вечеринке, а в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), что лексика становится заметно иной за 3 месяца до окончательного разрыва. Независимо от того, кто его провоцировал. Партнеры, вынашивающие мысль «разбежаться», начинают чаще употреблять личные местоимения – «я» и «мы». Темы обсуждения при этом могут быть самыми разными и не касаться отношений друг с другом.

Сара и её коллеги полагают, что язык становится более личным в результате усиленной когнитивной деятельности – конкретно от тяжких раздумий, обусловленных складывающейся ситуацией и сопровождающей её депрессией.

Лексика приходит в норму – то есть, обретает прежние особенности – после развода. Примерно, через полгода. Хотя некоторые расставшиеся так и не дождались реабилитации, что свидетельствовало о «незаживающей психологической ране». Может быть, таким стоит сойтись? Чтобы не мучиться.

Чем больше злости во взаимоотношениях и взаимных упреков, тем ближе развод. Фото: Shutterstock

Техасских психологов дополняет их коллега Джон Готтман (John Gottman) – профессор Вашингтонского университета (University of Washington), автор книги «Семь принципов счастливого брака» (The Seven Principles for Making Marriage Work). Вот его симптомы приближающегося разрыва, выявленные на основе статистических данных, накопленных за многолетнюю практику:

2. Споры, которые начинаются с сарказма.

3. Регулярная критика личных особенностей супруга или супруги.

4. Использование слов и мимики, выражающих презрение или насмешку.

5. Самооправдания – «перевод стрелок» на партнера, мол, не я, она (он) во всём виновата, создает проблемы.

6. Возведение «защитной стены»: супруг или супруга уклоняются от общения, от обсуждения наболевших проблем.

7. Неадекватная реакция: партнеры воспринимают словесные нападки как физическую угрозу.

8. Неумение вовремя остановиться во время ссоры, а после нее - вернуть отношения в нормальное русло.

Готтман уверяет: счастливые пары в повседневных отношениях чаще выражают положительные мысли и эмоции по поводу друг друга, а отрицательных - стараются избегать.

Основой супружеского счастья психолог называет близкую дружбу, взаимное уважение и удовольствие от того, что партнер рядом.

Супруги, изготовившиеся разбежаться, неадекватно воспринимают слова. Фото: Shutterstock

9. Меняется интонация

Сару Сераж и Джона Готтмана чуть подправляют ученые из Университета Южной Калифорнии (University of Southern California). По их мнению, не столько слова, которыми можно играть как угодно, сколько голос - его интонация и эмоциональная окраска - выдает истинное отношение одного супруга к другому. И позволяет прогнозировать, разведутся ли они или будут жить вместе долго и счастливо.

Два года Шрикант Нарайанан (Shrikanth Narayanan), с коллегами и аспирантами записывали душеспасительные беседы, которые вели психологи с сотнями «проблемных» супружеских пар. Еще пять лет ушло на то, чтобы проследить за их дальнейшей судьбой.

Последующий анализ и продемонстрировал: у супругов, которые в итоге развелись, менялись голоса. Едва уловимо, но менялись. Примерно за год до расставания приобретали характерные «вокальные» особенности - эмоционально были окрашены иначе, чем у сохранившихся пар.

Выявленные «отклонения» анализировал компьютер. Его «пророчества», если верить ученым, сбывались в 82 случаях из 100.

Увы, самим - на слух – отличить критическую интонацию от нормальной, невозможно. Разработанный алгоритм – эдакий «разводной ключ» учитывает слишком много параметров. Но не исключено, что когда-нибудь он появится в виде приложения для какого-нибудь смартфона. И тот начнет попискивать, если «услышит», что дело идет к расставанию.

ПЯТЬ СПОСОБОВ СОХРАНИТЬ БРАК СЧАСТЛИВЫМ

1. Меньше злиться

Рецепт профилактики разводов Готтману вытекает из выявленных им опасных симптомов. От них надо избавиться. То есть, не спорить саркастически, не заострять внимание на физических и умственных недостатках партнера – вполне, кстати, возможных, не строить друг другу гадкие рожи, отвечать за свои поступки, чаще общаться, не отвечать упреком на упреки, меньше злиться друг на друга, быстро мириться.

2. Ссориться раз в неделю

Супруги, которые часто скандалят друг с другом, счастливее тех, которые избегают выяснять отношения. К такому парадоксальному выводу пришли американские ученые из Университета Теннесси в Ноксвилле (University of Tennessee at Knoxville).

По словам Эми Рауэр (Amy Rauer), руководившей исследованиями, эффект от регулярных ссор потрясающий. Они в 10 раз повышают шансы на счастливый брак.

Из большинства откровений счастливых жен и мужей следовало: выяснять отношения надо примерно раз в неделю. Но не оскорблять друг друга, не обзываться и не затрагивать сложных тем. Размолвки должны быть умеренными, - сообщает Daily Mail.

- Супругам разумно устраивать стычки вокруг тех проблем, которые они могут решить, - поясняет профессор Рауэр. – Достигнув, в итоге, взаимопонимания, мужья и жены выходят из спора удовлетворенными. Что укрепляет семью. Не стоит ругаться, затрагивая «вечные ценности» вроде секса, религиозных и политических убеждений. При жене — убежденной, к примеру, стороннице Путина — не надо поминать Навального. Или уговаривать её пойти на несанкционированный митинг.

Следует избегать и того, в чем какая-то из сторон плохо разбирается. С мужем физиком, к примеру, лучше не спорить о тычинках и пестиках. Или ругать его за «не те» помидоры, купленные на рынке.

И еще одна особенность — возможно, самая главная, как считают ученые: люди, успешно сохраняющие свой брак, со временем приобретают умение отличать проблемы, которыми стоит вместе озаботиться «прямо сейчас» — даже посредством конфликта, от тех, которые лучше отложить, что называется, на послезавтра. Или вообще не ввязываться в их обсуждение.

Регулярные ссоры, на удивление, укрепляют семью. Фото: Shutterstock

3. Ссориться правильно

Психологи из Университета Аризоны (University of Arizona), ведомые Кайлом Бурасса (Kyle Bourassa) полагают, что если уж ссориться, то правильно. А правильно это тогда, когда оба участника — муж и жена — ссорятся примерно с одинаковой интенсивностью. То есть, симметрично отвечают на упреки противной стороны, а не подавляют свой гнев даже из самых, казалось бы, благих побуждений — быстрее прийти к примирению.

4. Веселиться и ликовать вместе

Канадские ученые из Университета в Виннипеге (University of Winnipeg in Canada) полагают, что обнаружили первопричину разводов. Это скука, как уверяет руководитель исследования профессор Беверли Фэр (Beverley Fehr), так называемая «семейная скука». От неё в разных вариантах страдали большинство несчастных пар, которых ученые опрашивали анонимно и отдельно – так, чтобы партнеры не знали.

Кому-то не хватало любви и общения. Кто-то называл совместную жизнь «рутинной домашней работой» и сожалел, что «внизу живота перестали порхать бабочки». Кто-то грустил от того, что оказался в тени своего партнера. Но скука занимала первое место в своеобразном анти-рейтинге семейных проблем - в «шкале усталости от семейных отношений», по определению ученых. И ее - именно такую скуку - они отличали от общей усталости или депрессии.

- Мужьям следует знать, что жены приходят в уныние в браке гораздо чаще их, - сообщает Фар еще об одном интересном открытии.

Вывод очевиден: больше радости в семейной жизни - радости вдвоем.

Наслаждайтесь друг другом и разводиться не захочется. Фото: Shutterstock

5. Меньше демонстрировать свою довольную физиономию

Доктор Кахит Гувен (Dr Cahit Guven) уверяет: самый прочный брак – это союз, участники которого испытывают одинаковый уровень удовлетворения им. Неравенство, как правило, ведет к разрыву. При этом инициатором развода чаще становится жена, муж которой ощущает себя более счастливым, чем она. Наоборот почти не бывает. Об этом свидетельствуют статистические данные, полученные после обследования нескольких десятков тысяч брачных союзов. В том числе и в Европе.

Вывод – весьма логичный, которому пришли Гувен с коллегами из австралийского университета Дикина (Deakin University): мужу не следует показывать, что он получает от брака больше удовольствия, чем его жена.

Из пояснений ученых следует: чем больше разрыв между супругами в уровне удовлетворения, получаемого от совместной жизни, тем значительнее угроза краха их семьи.

Иными словами, мужьям стоило бы как можно реже ложиться на диван со словами «как же мне хорошо». Куда разумнее время от времени проявлять недовольство. От греха.