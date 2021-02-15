Власти ФРГ признали: Навального охраняли немецкие спецслужбы

За безопасностью российского блогера следили каждую минуту его пребывания в стране Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бундестаг, наконец-то, пролил свет, детально рассказав о том, как была организована жизнь Алексея Навального в Германии. Конечно, местные силовики не были рады раскрыть карты, но депутатский запрос вынудил.

С самого первого дня, когда Навального доставили на немецкую землю, он был под колпаком спецслужб.

- С 22 по 31 августа охрана осуществлялась группой безопасности федерального ведомства уголовное полиции. Затем эту задачу возложили на земельные ведомства полиции, в зависимости от того, где находился объект, - говорится в официальном ответе правительства ФРГ депутатам.

В полиции Берлина и немецком МВД подтвердили эту информацию, отметив, что Навального встретили по первому классу. Как личного гостя федерального канцлера Ангелы Меркель, ему обеспечили охрану. Как будто иностранный президент приехал, а не блогер. Во время его лечения в берлинской клинике Charite наряд полиции дежурил не только на этаже, где располагалась палата Навального, но и по всему периметру больницы.

Напомним, Алексей Навальный был доставлен на лечение в Германию в августе прошлого года после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Как утверждают представители западных государств, блогер якобы был отравлен. В ОЗХО утверждают, что на одежде, в крови и на бутылке воды, которую пил россиянин, было найдено вещество аналогичное яду из группы «Новичок». При этом власти ФРГ, несмотря на многочисленные запросы со стороны Москвы, более детальную информацию по этому делу отказываются предоставить.