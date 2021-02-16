Одаренных школьников научат совершать открытия и изобретать механизмы

Открытие региональных центров развития одаренных детей в рамках национального проекта «Образование» продолжится, чтобы еще больше детей могли проявить свой потенциал Фото: Иван ВИСЛОВ

Глобальная цель, которую сейчас ставит перед собой российская система образования - раскрыть в каждом ученике его потенциал. А для этого нужны не только талантливые педагоги рядом, но и материальная база. Национальный проект «Образование» эту базу активно создает. По всей стране уже работают полсотни региональных центров по выявлению талантов.

Сегодня, 16 февраля, у одного из них - Оренбургского центра «Гагарин» открываются три новых площадки: «Центр микроскопии и микробиологии»; «Базовые навыки опытно-конструкторских работ»; «Спортивный зал для занятий самбо».

Идея «Центра микроскопии и микробиологии» была подсмотрена в Немецком музее в Мюнхене - там есть «Открытая лаборатория микроскопии». Но оснащенность оренбурских школьников будет даже круче в Германии. В Центре заработают лаборатории электронной и оптической микроскопии, лабораторию пробоподготовки. Для юных биологов оборудованы аквариумы и террариумы с рыбами, хищными пауками, насекомыми, крупными ящерицами и т. д.

Будущие инженеры смогут развивать свои технические способности на площадке «Базовые навыки опытно-конструкторских работ». Там для них оснастили лаборатории стендового моделизма, робототехники, навыков обработки материалов и ЧПУ-обработки и 3D-печати. Практические навыки ребята смогут отрабатывать на настоящих, пусть и малогабаритных, токарных и фрезерных станках под руководством опытных мастеров-наставников.

Спортивный зал для занятий самбо по оборудованию полностью соответствуют современным требованиям. На открытии запланирован мастер-класс от министра спорта Оренбургской области – мастера спорта России по самбо Сергея Салмина.

Центр «Гагарин» - только один из 50 подобных ему, и в каждом сейчас проходят учебные смены, позволяющие одаренным старшеклассникам развивать свои таланты, творить не на ученическом, а на вполне профессиональном уровне и выходить во взрослую жизнь с целым портфолио собственных работ.

Например, в Центре выявления талантов детей Вологодской области «Импульс», открытом по аналогии со знаменитым образовательным центром «Сириус», началась на этой неделе проектная смена «Оживающие картины». Школьники будут изучать и развивать актерское мастерство. А в конце шестидневной смены применят все изученное в выпускном спектакле.

50 школьников из Амурской области – слушателей Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега», «Кванториумов» и «IT-Кубов» региона получили в этом году право бесплатно заниматься в февральской IT-смене в Всероссийском детском центре «Океан».

А в Удмуртском региональном образовательном центре для одаренных детей «ТАУ» в ближайшие недели готовятся к презентации проекта «Вокзал 360». Воспитанник Степан Широков, занимающийся в «ТАУ», в сотрудничестве с работниками Горьковской железной дороги разрабатывает новое приложение для компьютеров и мобильных устройств. Оно позволит пассажирам пользоваться целым рядом функций и сервисов, предоставляемых железной дорогой.

Открытие региональных центров развития одаренных детей в рамках национального проекта «Образование» продолжится, чтобы еще больше детей могли проявить свой потенциал.