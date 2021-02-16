Акции «Роснефти» достигли исторического максимума на фоне отчета о прибыли

Акции «Роснефти» 16 февраля во второй раз за этот год обновили рекордные значения. В ходе торгов на Московской бирже во вторник стоимость одной ценной бумаги достигала 528 рублей.

За четыре торговые сессии рост котировок ценных бумаг составил 7,5%, а с начала года - больше 21%. На бирже в Лондоне капитализация «Роснефти» превысила 75 млрд долларов. Она обогнала по стоимости китайскую нефтехимическую корпорацию Sinopec, а также британскую компанию BP.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 21 января этого года. Тогда цена акции достигала 525 рублей. Теперь – новый рекорд. Аналитики связывают такой интерес инвесторов с несколькими факторами.

Во-первых, устойчиво высокая цена на нефть на мировых рынках. Стоимость барреля сорта Brent в последние держится в районе 63 долларов.

Во-вторых, инвесторов порадовал отчет о прибыли за 2020 год. «Роснефть» единственная из всех крупных нефтяных компаний, выпустивших отчеты, сработала в плюс в прошлом году. За год чистая прибыль компании составила 147 млрд рублей. И это несмотря на очень сложный для нефтяного рынка «коронавирусный» год.

В-третьих, компания намерена выплатить дивиденды по итогам прошлого года. Об этом в ходе телефонной конференции заявил первый вице-президент Дидье Касимиро. Это значит, что на выплаты инвесторам должно пойти не менее 50% от чистой прибыли компании по МСФО.

И наконец, еще один фактор, который способствовал росту котировок компании, - расширение мегапроекта «Восток Ойл». Согласно отчету компании, в него войдут Пайяхское и Иркинское месторождения. Как заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин, это привело к притоку инвесторов в акции компании.